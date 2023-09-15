ثنائية مراد باتنا تمنح التفوق لـ الفتح ضد الخليج في الشوط الأول

أنهى نادي الفتح، الشوط الأول من مباراة الخليج متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل النجم المغربي مراد باتنا هدفي النموذجي في الدقيقتين الـ 10 والـ 13.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد.