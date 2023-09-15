ثنائية مراد باتنا تمنح التفوق لـ الفتح ضد الخليج في الشوط الأول

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أنهى نادي الفتح، الشوط الأول من مباراة الخليج متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.
وسجل النجم المغربي مراد باتنا هدفي النموذجي في الدقيقتين الـ 10 والـ 13.
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد.
هدددددف!⚽
مراد باتنا يسجل هدف أول للفتح⚽️
الخليج 0 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الفتح | #SSC pic.twitter.com/zp4rylXPU8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2023
هدددددف!⚽
مراد باتنا يضيف الهدف الثاني للفتح⚽️
الخليج 0 × 2 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الفتح | #SSC pic.twitter.com/5v3jvrFXmu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2023