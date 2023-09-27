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بالجوائز الاجتماعية للجائزة للعام 2023

جائزة الأميرة صيتة تعلن إطلاق دورتها الـ 11 وتكرم الفائزين

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
جائزة الأميرة صيتة تعلن إطلاق دورتها الـ 11 وتكرم الفائزين
المواطن - فريق التحرير

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تقيم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي مساء يوم الاثنين 17 ربيع الأول 1445 الموافق 2 أكتوبر 2023 حفلا لتكريم الفائزين بالجوائز الاجتماعية للجائزة للعام 2023 المتضمنة جائزة “أم الجود” و”المواطنة المسؤولة” و”تنسيق” و”تحفيز”، كما سيتم إعلان إطلاق الدورة الحادية عشر تحت عنوان (الشركات المجتمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية) برعاية وحضور الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء للجائزة، والأمير عبدالله بن فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز عضو مجلس الأمناء، والأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمهتمين بالعمل الاجتماعي وذلك في قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بفندق الفيصلية.

إيجاد قواعد تنافسية

وأوضح الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث أن الجائزة تسعى في هذه الدورة إلى تحفيز المبدعين في جميع مناطق المملكة تناغما مع توجهات الدولة التي تواكب روح رؤية 2030 وتساهم في إيجاد قواعد تنافسية، مشيرا إلى أن اختيار العنوان للدورة الحادية عشر (الشركات المجتمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية) جاء لهذا العام ليؤكد أن التميز في العمل الاجتماعي هو سلوك حضاري ينسجم مع توجهات الدولة والتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في هذه المرحلة التي تسهم في دعم وتشجيع وتحفيز رواد الأعمال الاجتماعية.

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الجائزة تفخر بكل إنجازاتها

وأكد الدكتور المغلوث على أن الجائزة تفخر بكل إنجازاتها التي قدمتها في السنوات الماضية خلال مسيرتها المعطاءة على كل المستويات وأنها تصب في خدمة الوطن ومواطنيه والمتسمة بروح الشفافية والموضوعية والاستدامة، وتعكس رقي المجتمع وتكاتفه وولاء أبنائه، داعيا كل الراغبين من شرائح المجتمع المختلفة ومناطق المملكة في الترشح لنيل الجائزة إلى الاستعداد للمشاركة في الجائزة بجميع مجالاتها ومبادراتها.

واختتم بقوله: ما نراه اليوم من إنجازات إنسانية ووطنية تقدمها جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي من مبادرات مجتمعية وما نُشاهده من منصات خيرية تقدمها جهات مختلفة في المناطق، ما هي إلا دلالات عافية وبشائر خير في المملكة العربية السعودية.

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