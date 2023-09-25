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بعد تراجع أداء ونتائج الفريق

جارسيا في طريقه للرحيل عن نابولي

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
جارسيا في طريقه للرحيل عن نابولي
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على مصير المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا مع نابولي الإيطالي، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

التعادل ضد بولونيا

وحل نابولي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بولونيا بالأمس على ملعب “ريناتو دالارا”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

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بولونيا ضد نابولي
جانب من المباراة – المصدر @en_sscnapoli

نابولي يواصل خسارة النقاط

وجاء تعثر الفريق الجنوبي ضد بولونيا، بعد تعثره آخر جولتين في الدوري الإيطالي الممتاز، حيث خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في الجولة الثالثة، قبل أن يتعادل إيجابيًا بصعوبة مع جنوة.

وتعرض جارسيا لانتقادات قوية من الجماهير، بعد استمرار خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي للنقاط مع بداية الموسم، ليبتعد بـ7 نقاط عن إنتر ميلان متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

رودي جارسيا
جارسيا – المصدر @en_sscnapoli

وأكد موقع “فوتبول إيطاليا”، أن رئيس النادي، أوريليو دي لورينتيس، تسبب في زيادة احتقان الجماهير ضد جارسيا، بعدما كتب عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “نابولي يبدأ من جديد من بولونيا، عمل جيد جميعًا”.

وتسبب حديث رئيس النادي في غضب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدت استغرابها من ردة فعله، رغم استمرار فقدان النقاط، وطالبت بإقالة جارسيا سريعًا، لإنقاذ الموسم.

وكانت التوقعات تُشير إلى تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي لانطلاقة أفضل في الدوري الإيطالي الممتاز، خاصة أنه أنهى الموسم الماضي بشكل مميز، بعد تتويجه باللقب محققًا أفضل أرقام دفاعية وهجومية.

نابولي
لاعبو الفريق – المصدر @en_sscnapoli

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