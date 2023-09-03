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ضمن منافسات الدوري الإيطالي

جارسيا يكسف سبب خسارة نابولي ضد لاتسيو

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
جارسيا يكسف سبب خسارة نابولي ضد لاتسيو
المواطن - فريق التحرير

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علق المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، على خسارة نابولي ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، مؤكدًا أن فريقه لم يظهر بالمستوى المتوقع في الشوط الثاني.

خسارة نابولي ضد لاتسيو

ولعب نابولي ضد لاتسيو بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بخسارة الفريق الجنوبي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، عن طريق زيلينسكي ودايتشي كامادا.

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وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي عند 6 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، فيما وصل رصيد لاتسيو إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الـ12.

لاتسيو
لاعبو لاتسيو – المصدر @OfficialSSLazio

تعليق جارسيا على الخسارة

وقال رودي جارسيا عن خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضد لاتسيو: “كنّا نستحق التقدم في الشوط الأول لأننا لعبنا بشكلٍ جيد في البداية ولم نسجل الهدف الذي نستحقه”.

نابولي ضد لاتسيو
جانب من المباراة – المصدر @OfficialSSLazio

وتابع المدرب الفرنسي تصريحاته قائلًا: “لاتسيو سجل من أول اختراق لمنتصف ملعبنا، كان لديهم معدل كفاءة في تحويل الفرص بنسبة 100%، لكننا في الشوط الثاني كنّا أقل فاعلية”.

وأضاف جارسيا: “بالنظر إلى أداء الشوط الثاني فإن لاتسيو استحق الفوز، لكن بالنظر إلى المباراة ككل أعتقد أن التعادل كان سيصبح أفضل، يجب أن يتعلم اللاعبون أنه عندما لا نتمكن من الفوز، يجب علينا على الأقل ألا نخسر”.

نابولي
لاعبو الفريق – المصدر @en_sscnapoli

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