جامعة أم القرى تدعو الطلاب الدوليين للتقديم عبر منصة ادرس في السعودية

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أعربت جامعة أم القرى عن ترحيبها بالطَّلبة الدَّوليِّين، ودعتهم لتقديم طلباتهم عبر منصَّة ادرس في السعودية.
وقالت جامعة أم القرى في منشور عبر منصة إكس: جامعة أم القرى ترحِّب بالطَّلبة الدَّوليِّين، وتدعوهم لتقديم طلباتهم عبر منصَّة ادرس في السعودية.
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وتتيح السعودية الفرص لجميع الطلاب من جميع أنحاء العالم للدراسة في مختلف جامعاتها المميزة.