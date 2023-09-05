جامعة الأميرة نورة تعلن عن معرض للتوظيف بمشاركة 50 جهة حكومية

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أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إقامة (يوم المهنة 2023) برعاية وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ودعت لحضور الملتقى الذي يشمل (معرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– للخريجين للخريجات.
– للباحثين عن فرص وظيفية مميزة.
– من جميع جامعات المملكة.
– جلسات علمية.
– جلسات حوارية.
– جلسات إرشاد مهني.
– ورش عمل.
– معرض التوظيف لأكثر من 50 جهة.
– من 11 سبتمبر 2023م حتى 13 سبتمبر 2023م الموافق من 26 صَفَر 1445هـ حتى 28 صَفَر 1445هـ.
– مركز المؤتمرات والندوات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
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