جامعة الأميرة نورة تعلن عن معرض للتوظيف بمشاركة 50 جهة حكومية

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إقامة (يوم المهنة 2023) برعاية وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ودعت لحضور الملتقى الذي يشمل (معرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.