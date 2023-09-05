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بمسمى يوم المهنة 2023

جامعة الأميرة نورة تعلن عن معرض للتوظيف بمشاركة 50 جهة حكومية

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
جامعة الأميرة نورة تعلن عن معرض للتوظيف بمشاركة 50 جهة حكومية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إقامة (يوم المهنة 2023) برعاية وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ودعت لحضور الملتقى الذي يشمل (معرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التفاصيل:

– للخريجين للخريجات.
– للباحثين عن فرص وظيفية مميزة.
– من جميع جامعات المملكة.

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الأنشطة المصاحبة:

– جلسات علمية.
– جلسات حوارية.
– جلسات إرشاد مهني.
– ورش عمل.
– معرض التوظيف لأكثر من 50 جهة.

الموعد والمكان:

– من 11 سبتمبر 2023م حتى 13 سبتمبر 2023م الموافق من 26 صَفَر 1445هـ حتى 28 صَفَر 1445هـ.

– مركز المؤتمرات والندوات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

التفاصيل: اضغط هنا

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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