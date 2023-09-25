جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (التقنية، الهندسية، الصحية) للرجال والنساء من تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات الوظيفية بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام وسلم اللائحة الصحية بالتخصصات التالية:
– تقنية المعلومات
– هندسة كهربائية
– هندسة ميكانيكية
– الصيدلة
– تخصصات صحية
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– ألا يزيد عمر المتقدم لشغل وظيفة معيد عن 30 عاماً.
– أن يكون لائقا صحيا ويجتاز المقابلة.
– أن ينطبق على المتقدم شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ونظام المجلس العلمي بالجامعة على مختلف الوظائف الأكاديمية.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع مؤهلاته العلمية من جامعات سعودية أو دولية موصى بها من وزارة التعليم مع ضرورة إرفاق شهادة معادلة المؤهل الصادرة من وزارة التعليم في حال كانت الشهادة من جامعة دولية.
– ألا يقل التقدير عن جيد جداً لوظيفة معيد أو ما يعادله في الأنظمة التعليمية من الجهات الدولية.
– الحصول على التصنيف الصحي من قبل الهيئة العامة للتخصصات الصحية سارٍ المفعول.
– إرفاق شهادة اللغة الإنجليزية.
– إرفاق اختبار القدرات للجامعيين.
التقديم متاح من اليوم الاثنين 1445/3/10 هـ خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر لمدة (10) أيام.