جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد اختبار المتقدمين على الوظائف الهندسية

حددت إدارة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يوم الثلاثاء القادم، موعداً لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية المعلن عنها في الـ 13 من شهر صفر الماضي.

وبين المتحدث الرسمي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور طفيل اليوسف أن الاختبار سيكون في تمام الساعة 3:30 مساءً بمبنى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع رقم (550)، ومبنى عمادة السنة التحضيرية والخدمات المساندة رقم (400) و (450).

التأكد من موعد الاختبار

ويمكن للمتقدم التأكد من حالة الترشح وموعد الاختبار ومقره حسب البيانات المرفقة، مؤكداً أهمية اتباع التعليمات وإحضار بطاقة الهوية الوطنية والحضور قبل الاختبار بنصف ساعة.