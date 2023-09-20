الهلال يسعى لاستعادة توازنه أمام ضمك بيلينجهام يقود ريال مدريد ضد يونيون برلين رئاسة الشؤون الدينية للمعتمرين: لا تنشغلوا بالتصوير وتفرغوا للعبادة فوزي الشهري يُثير حيرة الجماهير جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد اختبار المتقدمين على الوظائف الهندسية وظائف شاغرة في مطارات جدة وظائف شاغرة بفروع الطيران العماني وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة رونالدو قد يظهر مع جون سينا في Crown Jewel بالسعودية
حددت إدارة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يوم الثلاثاء القادم، موعداً لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية المعلن عنها في الـ 13 من شهر صفر الماضي.
وبين المتحدث الرسمي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور طفيل اليوسف أن الاختبار سيكون في تمام الساعة 3:30 مساءً بمبنى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع رقم (550)، ومبنى عمادة السنة التحضيرية والخدمات المساندة رقم (400) و (450).
ويمكن للمتقدم التأكد من حالة الترشح وموعد الاختبار ومقره حسب البيانات المرفقة، مؤكداً أهمية اتباع التعليمات وإحضار بطاقة الهوية الوطنية والحضور قبل الاختبار بنصف ساعة.