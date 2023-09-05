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تُسهم في تطوير إجراءات العمل وحفظ المستندات والمعاملات

جامعة الإمام عبدالرحمن تدشن وتحدّث نظام مراسلات بلس

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
جامعة الإمام عبدالرحمن تدشن وتحدّث نظام مراسلات بلس
المواطن - فريق التحرير

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دشن رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش في جلسة مجلس الجامعة نظام الاتصالات الإدارية “مراسلات بلس”.

تطوير إجراءات العمل

وأكد الدكتور الربيش أن إطلاق منصة “مراسلات بلس”، المحدثة تُسهم في تطوير إجراءات العمل وحفظ المستندات والمعاملات بين كافة منسوبي الجامعة و حماية الوثائق والخطابات وتعزيز مستويات الشفافية وأمن وسرية المعلومات، وأن منصة “مراسلات بلس” تعد نظامًا بديلًا لنظام الاتصالات الإدارية التقليدي، حيث تم تأسيس منصة مراسلات منذ عام 1435هـ وتم تطويره في عام 1443هـ، وفي هذا اليوم بتاريخ 19/2/1445هـ تم تدشين منصة “مراسلات بلس”، بحلته الجديدة والخدمات التي تسهل على المستخدم تطبيقها في تسهيل الأعمال الإلكترونية وتحتوي على سمات أمنيّة لتحقق رفع مستوى أمن البيانات والوثائق وفقًا للوائح المعتمدة الهيئة الحكومية الرقمي، داعيًا جميع العاملين في الجامعة للاستفادة من المنصة في جميع التعاملات اليومية.

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استثمار التقنية

وبيّن نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ الدكتور عبدالواحد المزروع، أن الجامعة منذ فترة مبكرة عملت في استثمار التقنية وتحويل أعمالها إلى أعمال إلكترونية وكانت من أوائل الجهات الحكومية حيث كثفت جهودها نحو التحول الالكتروني، منوهًا أن الجامعة حققت خلال السنوات الماضية إنجازات نحو التحول الالكتروني ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الجامعة من خلال الخصائص والوظائف المتعددة، ويأتي إطلاق نظام “المراسلات بلس” سعيًا من الجامعة لتحقيق رؤية القيادة للجهود المبذولة في جانب التحول الالكتروني، إلى جانب الارتقاء بمؤشرات الأداء من خلال التحول الكامل للتعاملات الإلكترونية، وتقديمها بشكل مميز لجميع المستفيدين من الجامعة، إضافةً إلى تفعيل التقنية بين الإدارات في كافة جهات الجامعة وهو ما يؤكد سعينا المستمر لإنهاء إجراءات العمل عبر أنظمتنا الرقمية والاستغناء عن الورق، في سبيل الحفاظ على البيئة ومواكبة النهضة التكنولوجية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات.

وأوضح مدير إدارة الاتصالات الإدارية المركزية أ. عبدالرحمن العسوم بأن مراسلات بلس يمكّن متخذي القرار وأصحاب الصلاحية من التعامل مع مختلف الأجهزة الذكية باستخدام تطبيق مراسلات بمتابعه المعاملات واستخدام التوقيع الالكتروني والتوجيه بالإجراءات وسهولة استخدامه.

 

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