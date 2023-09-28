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للعام الثاني على التوالي

جامعة الجوف تصنف عالميًا ضمن تصنيف التايمز 2024 للجامعات

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
جامعة الجوف تصنف عالميًا ضمن تصنيف التايمز 2024 للجامعات
المواطن - فريق التحرير

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حققت جامعة الجوف إنجازًا جديدًا بدخولها تصنيف التايمز العالمي للجامعات خلال عام 2024، وللعام الثاني على التوالي.

تطوير وتجويد العمل الأكاديمي والإداري

وأوضح رئيس الجامعة المكلف الدكتور محمد بن مفرج الحويطي، أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لما حققته الجامعة من تقدم في التصنيفات الدولية خلال العامين الماضية، وتجسيدًا لجهودها في تطوير وتجويد العمل الأكاديمي والإداري من خلال رؤية وخطط أسهمت في أن تجعل للجامعة موقعًا مميزًا بين الجامعات العالمية.

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