جامعة الجوف تصنف عالميًا ضمن تصنيف التايمز 2024 للجامعات المياه الوطنية تتجاوب مع “المواطن”: حل مشكلة تسرب المياه بحي الخليج التدريب التقني والمهني توفِّر 6265 فرصة وظيفية إنشاء مجمع صناعي للأدوية والأبحاث في سدير بـ 500 مليون ريال الإحصاء: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان عند 4.9٪ جامعة الملك فيصل تعلن وظائف أكاديمية شاغرة فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر التأمينات الاجتماعية تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات مشروع قمم السودة.. تجربة سياحية فارقة ونوعية شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف
حققت جامعة الجوف إنجازًا جديدًا بدخولها تصنيف التايمز العالمي للجامعات خلال عام 2024، وللعام الثاني على التوالي.
وأوضح رئيس الجامعة المكلف الدكتور محمد بن مفرج الحويطي، أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لما حققته الجامعة من تقدم في التصنيفات الدولية خلال العامين الماضية، وتجسيدًا لجهودها في تطوير وتجويد العمل الأكاديمي والإداري من خلال رؤية وخطط أسهمت في أن تجعل للجامعة موقعًا مميزًا بين الجامعات العالمية.