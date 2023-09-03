جامعة الطائف للطلاب: اتخذوا الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار

حذرت جامعة الطائف الطلاب والطالبات، من هطول أمطار غزيرة، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الجهات المعنية.

وقالت جامعة الطائف في منشور عبر منصة إكس: عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.. اتخذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار، ونأمل منكم الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الجهات المعنية.

وأضافت: جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

تعليمات السلامة

وفي وقت سابق، نوهت المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار.

وقال المدني في منشور عبر منصة إكس: أثناء هطول الأمطار ابتعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية.

أمطار غزيرة وبرد

رصدت رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، سحبًا ركامية رعدية مع هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد مع رياح هابطة شديدة السرعة وخطر السيول والسيول المنقولة، على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وتمتد حتى العاصمة المقدسة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات.

https://x.com/gov_taif/status/1698402569712763062?s=46