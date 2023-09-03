Icon

إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان والقبض على مروج في الطائف Icon البرق يعانق قمم الهدا في لوحة بانورامية Icon أمطار رعدية وسيول حتى الجمعة في معظم المناطق Icon لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية Icon جامعة الطائف للطلاب: اتخذوا الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ثارمان شانموغاراتنام Icon وصافة الدوري الإسباني شعار برشلونة ضد أوساسونا Icon تركي آل الشيخ: كل ما شفت صورة للملك الموحد عبدالعزيز دعيت له Icon ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد Icon بدء العد التنازلي للاحتفال بـ اليوم الوطني 93 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
توقعات بهطول أمطار غزيرة وبرد

جامعة الطائف للطلاب: اتخذوا الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
جامعة الطائف للطلاب: اتخذوا الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت جامعة الطائف الطلاب والطالبات، من هطول أمطار غزيرة، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الجهات المعنية.

وقالت جامعة الطائف في منشور عبر منصة إكس: عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.. اتخذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار، ونأمل منكم الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الجهات المعنية.

قد يهمّك أيضاً
حمولة حديد تشطر سيارة إلى نصفين

حمولة حديد تشطر سيارة إلى نصفين

وظائف شاغرة لدى شركة رتال

وظائف شاغرة لدى شركة رتال

وأضافت: جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

تعليمات السلامة

وفي وقت سابق، نوهت المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار.

وقال المدني في منشور عبر منصة إكس: أثناء هطول الأمطار ابتعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية.

أمطار غزيرة وبرد

رصدت رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، سحبًا ركامية رعدية مع هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد مع رياح هابطة شديدة السرعة وخطر السيول والسيول المنقولة، على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وتمتد حتى العاصمة المقدسة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات.

 

https://x.com/gov_taif/status/1698402569712763062?s=46

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم