جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات القبول

أعلنت جامعة العلوم التطبيقية في البحرين عن تلقي طلبات القبول في برامج البكالوريوس والماجستير.

شروط القبول في البكالوريوس

وأوضحت جامعة العلوم التطبيقية في البحرين أن شروط القبول في برامج البكالوريوس تتضمن التالي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية المصدقة من قبل وزارة التربية والتعليم في البحرين أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن 60 % أو ما يعادله.

الحاصلون على معدل أقل من 60% يستطيعون التقدم إذا ما استوفوا أحد الشروط التالية:

– الرياضيون والفنانون ممن يمثلون البحرين في المشاركات الخارجية.

– من لديهم خبرة عملية كافية لا تقل عن سنة بعد حصولهم على الثانوية العامة.

– ولمجلس الجامعة الحق بالبت بطلبات الطلبة الذين تقل معدلاتهم عن 60%.

– يشترط ألا يزيد عدد المقبولين عن %5 من عدد الطلبة المقبولين.

في بعض التخصصات يتوجب على الطلبة المقبولين من المسارات الثانوية غير العلمية أن يجتازوا مقررات استدراكية.

يتقدم جميع الطلبة المقبولين في الجامعة لاختبار إلزامي لتحديد المستوى في اللغة الإنجليزية تحدده الجامعة.

الماجستير في جامعة العلوم التطبيقية في البحرين

أما عن شروط القبول في برامج الماجستير فتتضمن: