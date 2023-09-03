جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات القبول

أعلنت جامعة العلوم التطبيقية في البحرين عن تلقي طلبات القبول في برامج البكالوريوس والماجستير.
شروط القبول في البكالوريوس
وأوضحت جامعة العلوم التطبيقية في البحرين أن شروط القبول في برامج البكالوريوس تتضمن التالي:
- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية المصدقة من قبل وزارة التربية والتعليم في البحرين أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن 60 % أو ما يعادله.
- الحاصلون على معدل أقل من 60% يستطيعون التقدم إذا ما استوفوا أحد الشروط التالية:
– الرياضيون والفنانون ممن يمثلون البحرين في المشاركات الخارجية.
– من لديهم خبرة عملية كافية لا تقل عن سنة بعد حصولهم على الثانوية العامة.
– ولمجلس الجامعة الحق بالبت بطلبات الطلبة الذين تقل معدلاتهم عن 60%.
– يشترط ألا يزيد عدد المقبولين عن %5 من عدد الطلبة المقبولين.
- في بعض التخصصات يتوجب على الطلبة المقبولين من المسارات الثانوية غير العلمية أن يجتازوا مقررات استدراكية.
- يتقدم جميع الطلبة المقبولين في الجامعة لاختبار إلزامي لتحديد المستوى في اللغة الإنجليزية تحدده الجامعة.
الماجستير في جامعة العلوم التطبيقية في البحرين
أما عن شروط القبول في برامج الماجستير فتتضمن:
- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين.
- أن تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس في نفس التخصص لدراسة الماجستير أو في تخصص يؤهله للدراسة فيها وفق الخطة الدراسية لذلك التخصص وبخلاف ذلك يتوجب على المتقدم اجتياز عدد من المقررات الاستدراكية المعتمدة من قبل الجامعة والتي يحددها القسم المختص.
- الحد الأدنى لقبول المتقدم أن يكون حاصلًا على البكالوريوس بمعدل تراكمي (GPA) لا يقل عن جيد أو ما يعادله.
- يشترط لقبول المتقدم لدراسة أي من برامج الماجستير أن يكون حاصلًا على شهادة التويفل أو ما يعادلها بعلامة لا تقل عن (450)، وألا يلتزم الطالب خلال السنة الأولى بدراسة واجتياز مادتين استدراكيتين بنجاح في اللغة الإنجليزية تحدد من قبل الكلية ويستثنى من ذلك المتقدم الذي ينجح في اجتياز امتحان تحديد المستوى باللغة الإنجليزية المعتمد من قبل الجامعة. وعلى المتقدم اجتياز مقابلة تجريها لجنة في القسم العلمي.
- اجتياز المتقدم أي اختبارات يجريها القسم العلمي عند الحاجة.
- يقدم المتقدم رسالتي تزكية ويفضل إحداهما من أحد اعضاء هيئة التدريس من الجامعة التي تخرج منها.