طفل يبتلع 8 إبر حقن والأطباء ينقذونه الصين تلمح إلى مشكلات أمنية في هواتف أيفون شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي لمن لديه أكثر من زوجة جامعة الملك خالد تفتح بوابة القبول للمنح الدراسية مليون قطة ضالة يثيرون الرعب بشوارع نيويورك عشرات القتلى والمصابين في حريق بمبنى سكني بفيتنام معرض الدفاع العالمي يعلن حجز كامل المساحة المخصصة للعرض في نسخته الثانية حارس التعاون يتصدر قائمة مميزة أعمار المصابين بالجلطات في السعودية ما بين 30 و40 عامًا الباطن يتعاقد مع خواكيم ماتشادو
أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة لطلاب المنح، اليوم، فتح بوابة القبول للمنح الدراسية الداخلية، برامج البكالوريوس لغير السعوديين، للعام الجامعي 1445هـ.
وأوضحت الجامعة أن التسجيل متاح خلال الفترة ، من 1445/03/02 حتى 1445/03/13هـ، وفق الشروط والضوابط التالية: ألا يزيد عمر المتقدم عن (25) سنة والحصول على الثانوية العامة لمدة لا تتجاوز، 5 سنوات وأن يكون مجتازًا للاختبار التحصيلي، واختبار القدرات، ويقتصر قبول الطالب أو الطالبة على مقعد دراسي فقط، ولا يكون قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى مؤسسات التعليم بالمملكة ، ويكون القبول وفق الإمكانيات المتاحة في الأقسام والعدد المقرر من وزارة التعليم وتتم المفاضلة بين المتقدمين وفقًا لمعايير القبول المتبعة.
وعلى أن تتوفر في المتقدم متطلبات القبول المتمثلة في صورة الإقامة وصورة من شهادة الثانوية، علماً بأن آلية القبول تتم إلكترونيًا ولا يحتاج المتقدم إلى تسليم أي أوراق ومستندات يدوية للإدارة.