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بنظام التعاقد بدوام كامل

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة صحية وإدارية

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة صحية وإدارية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية, عن 284 وظيفة صحية وإدارية شاغرة بشطري (الطلاب -الطالبات) بنظام التعاقد بدوام كامل، وترغب الإدارة إشغالها بمواطنين ومواطنات عن طريق المسابقة الوظيفية.

موعد ورابط التقديم

وأوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ الأحد الموافق 02 ربيع الأول 1445هـ، ويستمر إلى الخميس الموافق 06 ربيع الأول 1445هـ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني: https://erec.kau.edu.sa/.

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