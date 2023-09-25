جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 84 وظيفة أكاديمية

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر 84 وظيفة شاغرة للجنسين (بنظام التعاقد) على وظيفة (معيد)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

عدد الوظائف:

– عدد 84 وظيفة (للجنسين).

الوثائق المطلوبة:

1- الهوية الوطنية.

2- المؤهل العلمي المطلوب.

3- الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية .

4- السيرة الذاتية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/16هـ الموافق 2023/10/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/20هـ الموافق 2023/10/05م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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