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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 84 وظيفة أكاديمية

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 84 وظيفة أكاديمية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر 84 وظيفة شاغرة للجنسين (بنظام التعاقد) على وظيفة (معيد)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

عدد الوظائف:

– عدد 84 وظيفة (للجنسين).

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الوثائق المطلوبة:

1- الهوية الوطنية.
2- المؤهل العلمي المطلوب.
3- الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية .
4- السيرة الذاتية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/16هـ الموافق 2023/10/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/20هـ الموافق 2023/10/05م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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