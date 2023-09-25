جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 84 وظيفة أكاديمية

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر 84 وظيفة شاغرة للجنسين (بنظام التعاقد) على وظيفة (معيد)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– عدد 84 وظيفة (للجنسين).
1- الهوية الوطنية.
2- المؤهل العلمي المطلوب.
3- الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية .
4- السيرة الذاتية.
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/16هـ الموافق 2023/10/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/20هـ الموافق 2023/10/05م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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