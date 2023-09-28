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للبكالوريوس فأعلى بكافة التخصصات

جامعة الملك فيصل تعلن وظائف أكاديمية شاغرة

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
جامعة الملك فيصل تعلن وظائف أكاديمية شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الأكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة (معيد، محاضر) بنظام العقود لحملة البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– الإدارة
– المالية
– المحاسبة
– الإعلام
– الشبكات والاتصالات
– القانون الخاص
– القانون العام
– الشريعة
– علم الاجتماع
– العلوم الإكلينيكية
– السياحة والضيافة
– الجغرافيا
– الأحياء الدقيقة
– علوم الغذاء والتغذية
– البيئة والمصادر الطبيعية
– الإنتاج الحيواني والسمكي
– زراعة الأراضي القاحلة
– الأعمال الزراعية وعلوم المستهلك
– المعلومات الصحية
– الصحة العامة
– التمريض
– العلوم الطبية الحيوية
– العلوم الصحية السريرية
– العلوم الصيدلية
– هندسة الحاسب
– الهندسة الطبية الحيوية
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الكيميائية
– الهندسة المدنية والبيئة
– الهندسة الكهربائية
– هندسة النظم الزراعية

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الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.
– أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير) من جامعات معترف بها وبمعدل لا يقل عن جيد جداً.
– أن تكون المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات غير السعودية معادلة من وزارة التعليم.
– أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير امتداداً للتخصص.
– التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهما.
– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.
– إرفاق سجل أكاديمي بالمقررات التي درسها لمرحلة البكالوريوس والماجستير مختوم من الجامعة التي درس بها.
– ترفق خطابات التوصية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة التي تخرج منها أو عمل بها بحيث لا تقل عن توصيتين.
– يجب الحصول على درجة 75% كحد أدنى من اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس)، ويجب الحصول على درجة 70% لاختبار هيئة التخصصات الصحية للمتقدمين للكليات الصحية، للمتقدمين على وظيفة محاضر ومعيد.
– بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب، يجب أن تكون شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة والحصول على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SMLE).
– أن يكون حاصلاً على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان.
– إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.
– أن يكون حسن السيرة ولائق صحياً.
–  ألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب على (30) عامًا لوظيفة معيد، وعن (35) عامًا لوظيفة محاضر.
– المتقدم على كلية طب الأسنان يشترط أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان.
– اجتياز الشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم اليوم الأربعاء 1445/3/12هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/3/16هـ

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