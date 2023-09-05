جامعة جازان تنفي فصل عدد من الموظفات 

نفت جامعة جازان فصل عدد من الموظفات بالجامعة، وأكدت أن ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عارٍ تمامًا عن الصحة.

حالات تابعة للقطاع الخاص

وأوضحت جامعة جازان، في بيان عبر منصة إكس، أن الحالات التي تطرقت لها تلك المواقع هي لمنسوبات إحدى شركات القطاع الخاص التي انتهت عقودها مع الجامعة، ولا تربط الجامعة أية صفة وظيفية أو تعاقدية على الإطلاق مع منسوبات الشركة.

كوادر بشرية

وأكدت الجامعة اعتزازها بجميع الكوادر البشرية من أبناء وبنات الوطن وتفخر بدورهم ومساهمتهم في مسيرة بناء وتطور الجامعة، كما تحتفظ الجامعة بحقها تجاه من يحاول الإساءة لها أو لأحد منسوبيها وطلبتها دون وجه حق باتخاذ الإجراءات القانونية التي كفلتها الدولة.