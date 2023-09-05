الاتفاق يُلاقي الرفاع البحريني غدًا أرقام كاراسكو تُحفز الشبابيين مركزان لوجستيان نصيب حفر الباطن من الـ59 مركزًا على مستوى السعودية 4 خطوات لتسريع هاتف آيفون القديم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالبنك الإسلامي جامعة جازان تنفي فصل عدد من الموظفات إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد مؤسسة مكافحة معاداة السامية طارق حامد: سعيد بتجربتي مع الاتحاد تعديل نظام خدمة الأفراد: صرف بدل عند التعيين أو النقل داخل السعودية وخارجها الإكوادور تضبط كمية كبيرة من الكوكايين في طريقها لألمانيا
نفت جامعة جازان فصل عدد من الموظفات بالجامعة، وأكدت أن ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عارٍ تمامًا عن الصحة.
وأوضحت جامعة جازان، في بيان عبر منصة إكس، أن الحالات التي تطرقت لها تلك المواقع هي لمنسوبات إحدى شركات القطاع الخاص التي انتهت عقودها مع الجامعة، ولا تربط الجامعة أية صفة وظيفية أو تعاقدية على الإطلاق مع منسوبات الشركة.
وأكدت الجامعة اعتزازها بجميع الكوادر البشرية من أبناء وبنات الوطن وتفخر بدورهم ومساهمتهم في مسيرة بناء وتطور الجامعة، كما تحتفظ الجامعة بحقها تجاه من يحاول الإساءة لها أو لأحد منسوبيها وطلبتها دون وجه حق باتخاذ الإجراءات القانونية التي كفلتها الدولة.