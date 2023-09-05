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حالات منسوبة لشركات خاصة

جامعة جازان تنفي فصل عدد من الموظفات 

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
جامعة جازان تنفي فصل عدد من الموظفات 
المواطن - فريق التحرير

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نفت جامعة جازان فصل عدد من الموظفات بالجامعة، وأكدت أن ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عارٍ تمامًا عن الصحة.

حالات تابعة للقطاع الخاص

وأوضحت جامعة جازان، في بيان عبر منصة إكس، أن الحالات التي تطرقت لها تلك المواقع هي لمنسوبات إحدى شركات القطاع الخاص التي انتهت عقودها مع الجامعة، ولا تربط الجامعة أية صفة وظيفية أو تعاقدية على الإطلاق مع منسوبات الشركة.

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كوادر بشرية

وأكدت الجامعة اعتزازها بجميع الكوادر البشرية من أبناء وبنات الوطن وتفخر بدورهم ومساهمتهم في مسيرة بناء وتطور الجامعة، كما تحتفظ الجامعة بحقها تجاه من يحاول الإساءة لها أو لأحد منسوبيها وطلبتها دون وجه حق باتخاذ الإجراءات القانونية التي كفلتها الدولة.

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