جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية بعدة تخصصات

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أعلنت جامعة حائل عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين برتبة (أستاذ مساعد- أستاذ مشارك- أستاذ)، وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية في كلية التمريض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أن يكون المتقدم/ـه سعودي الجنسية.
2- ألا يتجاوز عمر المتقدم/ـه (45) سنة بالتقويم الهجري عند الإعلان لرتبة أستاذ مساعد.
3- أن يكون المتقدم/ـه لائقاً طبيًا.
4- اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.
5- أن يكون المتقدم/ـه حاصلاً على درجة (الدكتوراه/الماجستير) أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة غير سعودية معترف بها مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.
6- أن يكون المتقدم/ـه حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد جداً في مرحلة البكالوريوس والماجستير.
7- أن يكون تخصص البكالوريوس والماجستير في التخصص المطلوب وتكون الدكتوراه امتداد لتخصص البكالوريوس والماجستير أو في تخصص متسق حسب ما تقره المجالس المختصة.
8- أن تكون جميع مراحل الدراسة (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) بالانتظام.
9- أن تكون دراسة الماجستير والدكتوراه تمت عن طريق الابتعاث او الإيفاد إن كان على رأس العمل.
10- يفضل توافر الوحدات البحثية المحكمة منشورة أو مقبولة للنشر، ويتم احتساب وحدتين كحد أقصى على أن تكون منشورة في مجلات مصنفة.
11- أن كان المتقدم/ـة يشغل وظيفة رسمية فيجب أن تكون ذات صلة بالعمل الأكاديمي الجامعي.
12- تعطى أولوية لمن هو غير معيّن على وظيفة رسمية، كخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
13- الحصول على شهادة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14- إجادة اللغة الإنجليزية.
التفاصيل:
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موعد التقديم:
– التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م.
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