جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية بعدة تخصصات

أعلنت جامعة حائل عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين برتبة (أستاذ مساعد- أستاذ مشارك- أستاذ)، وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية في كلية التمريض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط التقديم :

1- أن يكون المتقدم/ـه سعودي الجنسية.

2- ألا يتجاوز عمر المتقدم/ـه (45) سنة بالتقويم الهجري عند الإعلان لرتبة أستاذ مساعد.

3- أن يكون المتقدم/ـه لائقاً طبيًا.

4- اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

5- أن يكون المتقدم/ـه حاصلاً على درجة (الدكتوراه/الماجستير) أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة غير سعودية معترف بها مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.

6- أن يكون المتقدم/ـه حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد جداً في مرحلة البكالوريوس والماجستير.

7- أن يكون تخصص البكالوريوس والماجستير في التخصص المطلوب وتكون الدكتوراه امتداد لتخصص البكالوريوس والماجستير أو في تخصص متسق حسب ما تقره المجالس المختصة.

8- أن تكون جميع مراحل الدراسة (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) بالانتظام.

9- أن تكون دراسة الماجستير والدكتوراه تمت عن طريق الابتعاث او الإيفاد إن كان على رأس العمل.

10- يفضل توافر الوحدات البحثية المحكمة منشورة أو مقبولة للنشر، ويتم احتساب وحدتين كحد أقصى على أن تكون منشورة في مجلات مصنفة.

11- أن كان المتقدم/ـة يشغل وظيفة رسمية فيجب أن تكون ذات صلة بالعمل الأكاديمي الجامعي.

12- تعطى أولوية لمن هو غير معيّن على وظيفة رسمية، كخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

13- الحصول على شهادة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

14- إجادة اللغة الإنجليزية.

التفاصيل:

اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا