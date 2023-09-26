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بقصائد شعرية وأداء العرضة

جامعة حفر الباطن تحتفل باليوم الوطني الـ93

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
جامعة حفر الباطن تحتفل باليوم الوطني الـ93
فواز الأسلمي - حفر الباطن

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رعى الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن صباح اليوم الثلاثاء، حفل جامعة حفر الباطن بمناسبة اليوم الوطني الـ93. 

جاء ذلك بحضور رئيس جامعة حفر الباطن المكلف الدكتور محمد بن عتيق العنزي وعدد من مدراء الإدارات الحكومية ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، ومنسوبي الجامعة وطلابها.

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سلام ملكي وفيلم وثائقي

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم عُرض فيلم وثائقي ثم الحفل الخطابي الذي أُعد بهذه المناسبة، حيث ألقيت عدد من الكلمات والقصائد الشعرية.

واختتم الحفل بأداء العرضة وسط تفاعل الحضور بهذه الذكرى الغالية.

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