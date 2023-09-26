جامعة حفر الباطن تحتفل باليوم الوطني الـ93 مسلح مجهول ينهي حياة البلوجر نور بي إم في بغداد لقطات للطبيعة الخلابة لشواطئ ورمال شبه جزيرة الطرفة بجازان رئيس مجلس الأمة الكويتي: السعودية الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم 6000 مدرسة بالرياض تكتسي الأخضر احتفاءً باليوم الوطني فيصل بن فرحان يرأس أعمال لجنتين بمجلس التنسيق السعودي القطري سلسلة لقاءات فيصل بن فرحان في الدوحة ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية الليلة مركز الملك سلمان للإغاثة يخطط لما بعد المعونة العاجلة السعودية تفوز برئاسة منظمة الآسوساي للفترة من 2027 – 2030
رعى الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن صباح اليوم الثلاثاء، حفل جامعة حفر الباطن بمناسبة اليوم الوطني الـ93.
جاء ذلك بحضور رئيس جامعة حفر الباطن المكلف الدكتور محمد بن عتيق العنزي وعدد من مدراء الإدارات الحكومية ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، ومنسوبي الجامعة وطلابها.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم عُرض فيلم وثائقي ثم الحفل الخطابي الذي أُعد بهذه المناسبة، حيث ألقيت عدد من الكلمات والقصائد الشعرية.
واختتم الحفل بأداء العرضة وسط تفاعل الحضور بهذه الذكرى الغالية.