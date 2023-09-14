جامعة طيبة تبدأ استقبال طلبات الدراسة للطلبة من خارج المملكة

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أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، بدء استقبال طلبات التسجيل والقبول للطلبة غير السعوديين من خارج المملكة، وذلك عبر منصة “أدرس في السعودية”.
وبيّنت الجامعة أن التقديم يبدأ من اليوم، في 43 برنامجاً بـ 8 كليات، داعية إلى الاطلاع على خطوات ومعايير القبول في المنح المجانية والمدفوعة والمزايا التي يتم توفيرها للدارسين، من خلال منصة التسجيل عبر الرابط: studyinsaudi.moe.gov.sa .