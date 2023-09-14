Icon

عمومية وادي مكة للتقنية وشركاتها التابعة تعتمد القوائم المالية لعام 2022م Icon الإحصاء: 2% معدل التضخم السنوي في أغسطس Icon جامعة طيبة تبدأ استقبال طلبات الدراسة للطلبة من خارج المملكة Icon الموارد للقوى البشرية: 25 سبتمبر موعد صرف 1.5 ريال للسهم Icon “أميانتيت” توصي بزيادة رأس المال 346 مليون ريال Icon تحذير من مستحضرات التجميل بعد أزمة فتاة بسبب الباديكير Icon وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث Icon الموارد البشرية تعلن عن 37 وظيفة عبر برنامج العمل عن بعد Icon تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030 Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.46 ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر منصة أدرس في السعودية

جامعة طيبة تبدأ استقبال طلبات الدراسة للطلبة من خارج المملكة

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ صباحاً
جامعة طيبة تبدأ استقبال طلبات الدراسة للطلبة من خارج المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، بدء استقبال طلبات التسجيل والقبول للطلبة غير السعوديين من خارج المملكة، وذلك عبر منصة “أدرس في السعودية”.

خطوات ومعايير القبول

وبيّنت الجامعة أن التقديم يبدأ من اليوم، في 43 برنامجاً بـ 8 كليات، داعية إلى الاطلاع على خطوات ومعايير القبول في المنح المجانية والمدفوعة والمزايا التي يتم توفيرها للدارسين، من خلال منصة التسجيل عبر الرابط: studyinsaudi.moe.gov.sa .

قد يهمّك أيضاً
أُحد يحسم صفقة رياض بودبوز

أُحد يحسم صفقة رياض بودبوز

الأخضر يكشف تفاصيل إصابة رياض شراحيلي

الأخضر يكشف تفاصيل إصابة رياض شراحيلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي
العالم

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي

العالم
كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية بالزي السعودي
آخر الاخبار

كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الثانية
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم بمرور العـمر
السعودية اليوم

مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم...

السعودية اليوم
1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات
السعودية اليوم

1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات

السعودية اليوم
فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي
الرياضة

فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي

الرياضة
السعودية من أعلى دول العالم في السهر
السعودية اليوم

السعودية من أعلى دول العالم في السهر

السعودية اليوم
أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح وظائف رسمية
آخر الاخبار

أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح...

آخر الاخبار