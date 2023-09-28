جامعة نجران ضمن تصنيف التايمز للجامعات لأول مرة بتاريخها

في إنجاز جديد للوطن، انضمت جامعة نجران إلى تصنيف التايمز للجامعات العالمية 2024، لأول مرة في تاريخها.

مؤشرات أداء مختلفة

ويتم الحكم على الجامعات في تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العربية؛ وفق مؤشرات أداء مختلفة تشمل التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والتوقعات الدولية، والاقتباسات العلمية، وذلك لتوفير المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات.

وكثفت وحدة التصنيفات العالمية بالجامعة جهودها في استكمال معايير الدخول في المنافسة العربية لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية الذي يكشف عن قوة التعليم العالي في المنطقة العربية، مبينًا أن منهجية التصنيف تعتمد على نفس إطار عمل تصنيف تايمز للجامعات العالمية، ولكن بإجراء بعض التعديلات وتضمين بعض المقاييس الجديدة التي تعكس ميزات ومهام الجامعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.