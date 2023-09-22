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بمشاركة قطاعات وزارة الداخلية

جانب من العروض العسكرية في واجهة روشن احتفاء باليوم الوطني

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
جانب من العروض العسكرية في واجهة روشن احتفاء باليوم الوطني
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات جانبًا من عروض القطاعات الأمنية المشاركة في فعالية عز الوطن في واجهة روشن احتفاء بـاليوم الوطني السعودي 93.

وتشارك وزارة الداخلية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ 93 بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.

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مدة الاحتفال

وتقيم وزارة الداخلية بمدينة الرياض احتفالات اليوم الوطني الـ 93 تحت عنوان عز الوطن2 في واجهة روشن، خلال الفترة من 6 – 9 ربيع الأول 1445هـ الموافق 21 – 24 سبتمبر 2023م من الـرابعة مساءً حتى الـعاشرة مساءً، إضافة إلى عدد من الفعاليات والعروض في الميادين العامة بمدن ومحافظات المملكة.

عروض ومسيرات

كما تقيم وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية عروضًا ومسيرات عسكرية برية وبحرية من قوات أمنية مشتركة من جميع قطاعات الوزارة، وفعاليات ومعارض ترفيهية وفنية للمواطنين والمقيمين والزوار، وأبرز مشروعاتها في الذكاء الاصطناعي والتقنية والاستثمار في الكوادر البشرية المدنية والأمنية، التي تعكس تطور المملكة وتترجم شعار المناسبة (نحلم ونحقق)، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الثقافي والاجتماعي.

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