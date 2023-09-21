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احتفالًا باليوم الوطني الـ93

جانب من العروض العسكرية لقطاعات الداخلية بواجهة روشن

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
جانب من العروض العسكرية لقطاعات الداخلية بواجهة روشن
المواطن - فريق التحرير

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أقامت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عروضًا عسكرية في واجهة روشن بمناسبة اليوم الوطني الـ93، وسط حضور وتفاعل كبير.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو نشرتها العربية، جانبًا من العرض والمسيرات العسكرية المقامة الآن في واجهة روشن بالرياض بمشاركة مختلف قطاعات وزارة الداخلية ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ93.

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عروض قطاعات الداخلية في اليوم الوطني

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الانتهاء من استعداداتها الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 “عز الوطن 2″، والتي تنطلق بدءًا من اليوم الخميس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وتتضمن الفعاليات التي تقدمها القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، عدداً من الفعاليات المتنوعة التي تعكس شعار المناسبة لهذا العام “نحلم ونحقق”، وذلك بالشراكة مع هيئة الترفيه.

وتشتمل على عروض عسكرية وفنية تمزج بين الاحترافية المهنية لمنسوبي وزارة الداخلية والإبداع الفني الموسيقي من خلال 7 لوحات تظهر الانضباطية والقوة الجسدية والمهارات المتعددة لدى القوات المشاركة.

 

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