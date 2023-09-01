جثث متفحمة وأشلاء بشرية بمبنى يسكنه مشردون بجنوب إفريقيا

كشفت تقارير إعلامية أن فرق خدمات الطوارئ غادرت موقع أحد أعنف حرائق المدن الداخلية في جنوب إفريقيا وواجه الأطباء مهمة شاقة اليوم الجمعة تتمثل في التعرف على عشرات الجثث المتفحمة وبعض الأشلاء التي تم نقلها إلى عدة مشارح في جميع أنحاء مدينة جوهانسبرج.

74 قتيلًا

وبحسب وسائل الإعلام، فقد شهدت مدينة جوهانسبرج حريقًا مروعًا أمس الخميس، أسفر عن 74 قتيلًا في مبنى مكون من خمسة طوابق، يسكنه مشردون.

وذكرت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ في جوهانسبرج، نانا راديبي، أن أفراد خدمات الطوارئ أجروا ثلاث عمليات بحث في جميع طوابق المبنى الخمسة، ويعتقدون أنه تم انتشال جميع الجثث وأجزاء الجسم من مكان الحادث، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأردفت راديبي أن المبنى – الذي أصبح الآن قذيفة محترقة – تم تسليمه إلى الشرطة ومحققي الطب الشرعي، الذين سيجرون عمليات تفتيش خاصة بهم.

وتم نقل رفات بعض الضحايا إلى مشرحة في بلدة سويتو في الضواحي الجنوبية الغربية للمركز الاقتصادي لجنوب إفريقيا، حيث بدأ الناس في التجمع صباح الجمعة حيث دعت السلطات أفراد الأسرة للمساعدة في التعرف على القتلى.

لا يمكن التعرف عليها

وأفادت موتالاتال موديبا، المتحدث باسم وزارة الصحة في مقاطعة جوتنج، بأن 62 جثة كانت محترقة بشدة لدرجة أنه لا يمكن التعرف عليها.

وأضاف ثيمباليثو مباهلازا، الرئيس التنفيذي لخدمات الطب الشرعي في منطقة جوتنغ، في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، أنه تم العثور أيضًا على العديد من أجزاء الجسم مجهولة الهوية في بقايا المبنى ويحتاج محققوه إلى تحديد ما إذا كانت جزءًا من رفات الضحايا بالفعل.

ونوهت راديبي إلى أن عدد القتلى الرسمي لم يرتفع من 74 بحلول وقت مبكر من يوم الجمعة.

الرعايا الأجانب

وأوضح مسؤولو المدينة أنه يعتقد أن العديد من القتلى في الحريق هم من الرعايا الأجانب وربما كانوا موجودين في جنوب إفريقيا بشكل غير قانوني، مما يزيد من صعوبة التعرف عليهم وذكرت تقارير إعلامية محلية نقلاً عن سكان المبنى أن 20 من القتلى على الأقل من دولة مالاوي الواقعة في جنوب إفريقيا.

ودمر الحريق مبنى مملوكًا للمدينة كانت السلطات قد هجرته فعليًا وأصبح موطنًا للفقراء الذين يبحثون بشدة عن شكل من أشكال السكن في المنطقة التجارية المركزية بجوهانسبرج، وقال كابيلو جواماندا عمدة جوهانسبرج إنه يعتقد أن المبنى يؤوي نحو 200 أسرة.

وهذه الظاهرة شائعة في جوهانسبرج وتعرف المباني باسم المباني المختطفة.

12 طفلاً

وكان ما لا يقل عن 12 من القتلى أطفالا، وأصيب أكثر من 50 شخصًا، من بينهم ستة في حالة خطيرة في المستشفى.

وقال العديد من الشهود في أعقاب الحريق مباشرة إنهم انفصلوا عن أفراد عائلاتهم وسط الفوضى الناجمة عن الهروب من الجحيم، وأشار البعض أنه كان هناك أطفال يتجولون بمفردهم خارج المبنى، دون أي فكرة عما إذا كان آباؤهم أو إخوتهم قد نجوا.

وتحول الاهتمام في جنوب إفريقيا أيضًا إلى من سيتحمل المسؤولية عن المأساة، حيث رسم موظفو خدمات الطوارئ والشهود صورة لمبنى مليء بالأكواخ وغيرها من الهياكل المؤقتة، وحيث كانت العديد من العائلات محشورة في غرف فردية وكان بعضها يعيش في مرأب السيارات في الطابق السفلي.

محاصرون داخل المبنى

وأكد مسؤولون حكوميون في جنوب إفريقيا أن الناس محاصرون داخل المبنى بسبب إغلاق البوابات الأمنية وعدم وجود مخارج مناسبة للحريق وبحسب ما ورد احترق العديد منهم حتى الموت بالقرب من بوابة مغلقة بينما كانوا يكافحون من أجل الهروب وقال شهود ومسؤولون إن آخرين قفزوا من النوافذ وماتوا بسبب ذلك.

وفتحت الشرطة قضية جنائية بشأن الحريق، بينما دعا برلمان جنوب إفريقيا إلى إجراء تحقيق.

وأفاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، الذي زار موقع الحريق يوم الخميس، بأن المأساة ناجمة جزئيًا عن عناصر إجرامية استولت على المبنى وكانت تؤجر مساحة للعيش للمشردين والفقراء، وبعضهم من جنوب إفريقيا وبعض المهاجرين الأجانب.