جدار خرساني على الحدود العراقية مع سوريا

تعتزم الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إنشاء جدار خرساني على الحدود مع سوريا لتعزيز الأمن على الحدود بين الدولتين .

بطول 50 كيلومترًا

وبحسب البيان، عقدت الحكومة العراقية، اليوم الأحد جلسة إعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني وقررت رصد مبلغ 15 مليارًا و140 مليون دينار من تخصصات الطوارئ لوزارة الداخلية لإنشاء جدار خرساني بطول 50 كيلومترًا لتعزيز الأمن على الحدود العراقية – السورية في قاطع حدود المنطقة السادسة.

وأردف البيان أن هذا القرار يأتي تأكيدًا على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز أمن الحدود العراقية واستكمالًا للجدار الخرساني السابق على الحدود العراقية – السورية من منطقة شرجي الراوي جنوب تل صفوك، مرورًا بوادي العجيج باتجاه طريفاوي.

من المعروف أن العراق في السابق، قام قبل سنوات بشق خندق وإقامة حاجز أمني من الأسلاك على طول الحدود العراقية السورية لمنع تسلل الجماعات المسلحة والمطلوبين الذين يشكلون خطرًا على أمن العراق.