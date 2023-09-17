Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة الاتحاد السعودي ضد أولماليك Icon لقطات لمصرع 4 من فريق الإنقاذ اليوناني بليبيا Icon جندي يقتل زميله ويصيب الآخر بالخطأ داخل الجيش الهندي Icon مقطع فيديو يحدد موقف نيمار من المشاركة أمام نافباخور Icon لحظة سقوط طائرة ومقتل جميع ركابها في البرازيل Icon فيسبوك يفشل في الحد من معلومات كورونا المضللة Icon لقطات لـ غرق المطارات في إنجلترا بسبب موجة طقس سيئ Icon الأرصاد: أمطار غزيرة وبرد وسيول على جازان وعسير غدًا Icon إصابة 8 أشخاص في تصادم ملاهٍ بألمانيا Icon ترامب يفند تصريحات بايدن بشأن 11 سبتمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بطول 50 كيلومترًا

جدار خرساني على الحدود العراقية مع سوريا

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
جدار خرساني على الحدود العراقية مع سوريا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعتزم الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إنشاء جدار خرساني على الحدود مع سوريا لتعزيز الأمن على الحدود بين الدولتين .

بطول 50 كيلومترًا

وبحسب البيان، عقدت الحكومة العراقية، اليوم الأحد جلسة إعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني وقررت رصد مبلغ 15 مليارًا و140 مليون دينار من تخصصات الطوارئ لوزارة الداخلية لإنشاء جدار خرساني بطول 50 كيلومترًا لتعزيز الأمن على الحدود العراقية – السورية في قاطع حدود المنطقة السادسة.

قد يهمّك أيضاً
الفوز الثاني تواليًا يشعل مباراة الخليج ضد الفتح

الفوز الثاني تواليًا يشعل مباراة الخليج ضد الفتح

بريطانيا تحظر سلالة كلاب أمريكية بسبب هجماتها الشرسة

بريطانيا تحظر سلالة كلاب أمريكية بسبب هجماتها الشرسة

وأردف البيان أن هذا القرار يأتي تأكيدًا على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز أمن الحدود العراقية واستكمالًا للجدار الخرساني السابق على الحدود العراقية – السورية من منطقة شرجي الراوي جنوب تل صفوك، مرورًا بوادي العجيج باتجاه طريفاوي.

من المعروف أن العراق في السابق، قام قبل سنوات بشق خندق وإقامة حاجز أمني من الأسلاك على طول الحدود العراقية السورية لمنع تسلل الجماعات المسلحة والمطلوبين الذين يشكلون خطرًا على أمن العراق.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار
آخر الاخبار

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم...

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي...

السعودية اليوم
اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في دورتها الـ18 بالرياض
السعودية اليوم

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في...

السعودية اليوم
السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق...

السعودية اليوم
نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد
تكنولوجيا

نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد

تكنولوجيا
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

وظائف
انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال
العالم

انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء...

العالم