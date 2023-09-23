جدال تحكيمي بشأن صحة هدف النصر الثالث في الأهلي

أثار الهدف الثالث لنادي النصر في شباك الأهلي خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة السابعة من دوري روشن، جدالًا تحكيميًا بين خبراء التحكيم المصري سمير عثمان ومحمد فودة وفهد المرداسي.

تفاصيل الهدف الثالث

وكانت جماهير الأهلي أبدت غضبها من الأداء التحكيمي في مباراة أمس، بسبب احتساب الهدف الثالث للعالمي حيث كانت اللعبة في بدايتها خطأ على السنغالي ساديو ماني.

البداية كانت مع الثنائي محمد فودة وسمير عثمان في برنامج ” أكشن مع وليد” حيث قال كل منهما: ” كان يجب إلغاء هدف النصر الثالث في مرمى الأهلي لوجود خطأ ضد ساديو ماني قبل التسجيل”.

أما فهد المرداسي فقال في قناة SSC : ” هدف النصر الثالث في الأهلي صحيح لأنه لا توجد مخالفة على ماني”.

الإعلامي الرياضي عادل الملحم المعروف بانتمائه لنادي النصر علق قائلًا عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” للي يتحدثون عن هدف أصفر الرياض الثالث في الأهلي وإنه خطأ على ماني، أولًا هناك من قال إنه خطأ على ماني وهناك من قال إنه هدف صحيح، أمر آخر أين هؤلاء من المجازر التحكيمية التي طالت النصر ومازالت تُسلب حقوقه”.

النصر ضد الأهلي

وفي لقاء أمس، تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الأول للعالمي في الدقيقة الرابعة، حيث استلم تمريرة متقنة من اللاعب السنغالي ساديو ماني ليسددها بقدمه اليسرى بكل قوة على يسار حارس الأهلي.

ومن بعدها، عزز البرازيلي تاليسكا من تقدم نادي النصر بتسجيل الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي، حيث سجل الهدف الثاني للعالمي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 17.

وقلص الإيفواري فرانك كيسي الفارق بإحرازه الهدف الوحيد لـ الراقي في الشوط الأول في الدقيقة الـ 29.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، أضاف تاليسكا هدفًا ثالثًا جميلًا لـ العالمي بعد تصويبة قوية لم يتمكن ميندي من صدها.

وانتهى الشوط الأول بتقدم العالمي بنتيجة 3/ 1.

محمد فودة وسمير عثمان: كان يجب إلغاء هدف النصر الثالث في مرمى الأهلي لوجود خطأ ضد ساديو ماني قبل التسجيل#أكشن_مع_وليد#النصر_الاهلي يعرض الآن مجاناً على شاهد #Shahid https://t.co/ZCgsAZuFft pic.twitter.com/RiPHBrfyxA — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 22, 2023

ومع بداية الشوط الثاني، سجل الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لـ الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ49 ثم عزز رونالدو من تقدم النصر بالهدف الرابع في الدقيقة الـ 53.

وعند حلول الدقيقة الـ 88 سجل فراس البريكان الهدف الثالث لـ الأهلي بعد عرضية جيدة من محرز.