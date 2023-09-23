إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي رجال ألمع تحتفل باليوم الوطني برقصات تراثية وفعاليات شعبية مميزة طائرات الدرونز والألعاب النارية تزين سماء السعودية جدال تحكيمي بشأن صحة هدف النصر الثالث في الأهلي لافروف: : الغرب إمبراطورية أكاذيب رفض إعطاء روسيا ضمانات مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر مسيرة بحرية في ينبع احتفاءً باليوم الوطني فعاليات عز الوطن 2 تبهر الزوار في اليوم الوطني خياران لخلافة جيسوس في الهلال رسائل حب ووفاء من أهالي حائل في احتفالات اليوم الوطني 2023
أثار الهدف الثالث لنادي النصر في شباك الأهلي خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة السابعة من دوري روشن، جدالًا تحكيميًا بين خبراء التحكيم المصري سمير عثمان ومحمد فودة وفهد المرداسي.
وكانت جماهير الأهلي أبدت غضبها من الأداء التحكيمي في مباراة أمس، بسبب احتساب الهدف الثالث للعالمي حيث كانت اللعبة في بدايتها خطأ على السنغالي ساديو ماني.
البداية كانت مع الثنائي محمد فودة وسمير عثمان في برنامج ” أكشن مع وليد” حيث قال كل منهما: ” كان يجب إلغاء هدف النصر الثالث في مرمى الأهلي لوجود خطأ ضد ساديو ماني قبل التسجيل”.
أما فهد المرداسي فقال في قناة SSC : ” هدف النصر الثالث في الأهلي صحيح لأنه لا توجد مخالفة على ماني”.
الإعلامي الرياضي عادل الملحم المعروف بانتمائه لنادي النصر علق قائلًا عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” للي يتحدثون عن هدف أصفر الرياض الثالث في الأهلي وإنه خطأ على ماني، أولًا هناك من قال إنه خطأ على ماني وهناك من قال إنه هدف صحيح، أمر آخر أين هؤلاء من المجازر التحكيمية التي طالت النصر ومازالت تُسلب حقوقه”.
وفي لقاء أمس، تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الأول للعالمي في الدقيقة الرابعة، حيث استلم تمريرة متقنة من اللاعب السنغالي ساديو ماني ليسددها بقدمه اليسرى بكل قوة على يسار حارس الأهلي.
ومن بعدها، عزز البرازيلي تاليسكا من تقدم نادي النصر بتسجيل الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي، حيث سجل الهدف الثاني للعالمي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 17.
وقلص الإيفواري فرانك كيسي الفارق بإحرازه الهدف الوحيد لـ الراقي في الشوط الأول في الدقيقة الـ 29.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، أضاف تاليسكا هدفًا ثالثًا جميلًا لـ العالمي بعد تصويبة قوية لم يتمكن ميندي من صدها.
وانتهى الشوط الأول بتقدم العالمي بنتيجة 3/ 1.
محمد فودة وسمير عثمان: كان يجب إلغاء هدف النصر الثالث في مرمى الأهلي لوجود خطأ ضد ساديو ماني قبل التسجيل#أكشن_مع_وليد#النصر_الاهلي
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 22, 2023
ومع بداية الشوط الثاني، سجل الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لـ الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ49 ثم عزز رونالدو من تقدم النصر بالهدف الرابع في الدقيقة الـ 53.
وعند حلول الدقيقة الـ 88 سجل فراس البريكان الهدف الثالث لـ الأهلي بعد عرضية جيدة من محرز.