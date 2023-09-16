جداول الحصص الدراسية للأسبوع الخامس لجميع المراحل

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نشرت قناة “عين”، جدول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام.
وأوضحت القناة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن البث مباشر لجميع مراحل التعليم عبر قنوات عين، ومنصة مدرستي.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول عبر هذا الرابط اضغط (هنا).
وتعد منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.