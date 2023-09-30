Icon

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي Icon ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في جيرونا Icon قصر أبو حجارة محاولة مبتورة لتشوية تاريخ السعودية تصدت لها الدارة Icon هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد ليفربول Icon أبل تتحرك سريعًا لإصلاح مشاكل هاتف أيفون 15 Icon سعر استقدام الخادمة كان يعادل مبلغ مهر العروس Icon الزمالك يتأهل بشق الأنفس لدور المجموعات في الكونفيدرالية Icon جداول الحصص الدراسية للأسبوع السابع لجميع المراحل Icon ميلان في صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا على حساب لاتسيو Icon رئيس النواب الأمريكي يبذل محاولة أخيرة يائسة لمنع الإغلاق الحكومي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر قنوات عين ومنصة مدرستي

جداول الحصص الدراسية للأسبوع السابع لجميع المراحل

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
جداول الحصص الدراسية للأسبوع السابع لجميع المراحل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت قناة “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام.

جدول الحصص الدراسية

وأوضحت القناة عبر حسابها بمنصة “إكس” أن البث مباشر لجميع مراحل التعليم عبر قنوات عين، ومنصة مدرستي.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تدين وتستنكر تمزيق أحد الجماعات المتطرفة نُسخًا من المصحف الشريف في لاهاي

السعودية تدين وتستنكر تمزيق أحد الجماعات المتطرفة نُسخًا من المصحف الشريف في...

برعاية وزير الإعلام.. الإذاعة والتلفزيون تحتفي بإطلاق قناة السعودية الآن

برعاية وزير الإعلام.. الإذاعة والتلفزيون تحتفي بإطلاق قناة السعودية الآن

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول عبر هذا الرابط اضغط (هنا).

منصة مدرستي

وتعد منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا جراء إعصار دانيال
العالم

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا...

العالم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن

وظائف
طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه بشكل مأساوي
غرائب

طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه...

غرائب
وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية

وظائف
طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة ومحافظة وقرية بالسعودية
السعودية اليوم

طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة...

السعودية اليوم
وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً
آخر الاخبار

وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250...

آخر الاخبار
8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي
السعودية اليوم

8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا...

السعودية اليوم
توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن
حساب المواطن

توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب...

حساب المواطن