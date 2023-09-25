جداول الحصص الدراسية للأسبوع السادس لجميع المراحل التعاون الإسلامي تدين تدنيس نسخة من القرآن الكريم في هولندا مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 134 وظيفة أمطار غزيرة على عسير وجازان حتى المساء انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.04 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين 175 فعالية في الجوف احتفاءً باليوم الوطني السعودية تتجه بمقدراتها نحو النهج التنموي لصناعة نهضة شاملة ومستدامة أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام مباريات الجولة الخامسة
نشرت قناة “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السادس من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام.
وأوضحت القناة عبر حسابها بمنصة “إكس” أن البث مباشر لجميع مراحل التعليم عبر قنوات عين، ومنصة مدرستي.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول عبر هذا الرابط اضغط (هنا).
وتعد منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.