جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة

عزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة.

فوز ليفربول وآرسنال بالجولة الرابعة

واُختتمت منافسات الجولة الرابعة بالأمس، وسط منافسة قوية من الفريق لمواصلة الانطلاقة القوية والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم قبل فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بثلاثية نظيفة ضد أستون فيلا، ونجح كريستيال بالاس في تجاوز عقبة وولفرهامبتون بنتيجة 3\2، وحسم آرسنال القمة ضد مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد الجولة الرابعة، كالتالي؛ مانشستر سيتي في الصدارة منفردًا بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن توتنهام هوتسبير، ليفربول، وست هام يونايتد وآرسنال.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون في المركز السادس برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن برينتفورد، بالتساوي مع كل من؛ نوتينجهام فورست، أستون فيلا ومانشستر يونايتد، ثم تشيلسي وفولهام برصيد 4 نقاط.

ويقع نيوكاسل يونايتد في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع وولفرهامبتون، ثم بورنموث بنقطتين، يليه شيفيلد يونايتد برصيد نقطة، متساويًا مع إيفرتون، ثم لوتون تاون بدون رصيد، ويتذيل بيرنلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.