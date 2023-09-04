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مانشستر سيتي ينفرد بالصدارة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة
المواطن - فريق التحرير

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عزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة.

فوز ليفربول وآرسنال بالجولة الرابعة

واُختتمت منافسات الجولة الرابعة بالأمس، وسط منافسة قوية من الفريق لمواصلة الانطلاقة القوية والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم قبل فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

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وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بثلاثية نظيفة ضد أستون فيلا، ونجح كريستيال بالاس في تجاوز عقبة وولفرهامبتون بنتيجة 3\2، وحسم آرسنال القمة ضد مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ليفربول
لاعبو الريدز – المصدر @LFC

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد الجولة الرابعة، كالتالي؛ مانشستر سيتي في الصدارة منفردًا بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن توتنهام هوتسبير، ليفربول، وست هام يونايتد وآرسنال.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون في المركز السادس برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن برينتفورد، بالتساوي مع كل من؛ نوتينجهام فورست، أستون فيلا ومانشستر يونايتد، ثم تشيلسي وفولهام برصيد 4 نقاط.

ويقع نيوكاسل يونايتد في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع وولفرهامبتون، ثم بورنموث بنقطتين، يليه شيفيلد يونايتد برصيد نقطة، متساويًا مع إيفرتون، ثم لوتون تاون بدون رصيد، ويتذيل بيرنلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC

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