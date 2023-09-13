جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواصلة تألقه ضمن منافسات الجولة السادسة، والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

انطلاق الجولة السادسة غدًا

وتنطلق منافسات الجولة السادسة، مساء يوم غد الخميس، وسط منافسة قوية بين الفرق؛ للظهور بشكل مميز والتقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد الاستعداد جيدًا خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يلعب الأخدود ضد الاتحاد، عند الساعة السادسة مساء يوم غد، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ويُلاقي الوحدة فريق ضمك عند التاسعة، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

ترتيب الدوري السعودي

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة السادسة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، وبفارق نقطة عن الاتحاد والأهلي.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر، يليه الفتح بـ8 نقاط، ثم الفيحاء برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الوحدة، أبها والطائي، ثم الخليج برصيد 5 نقاط.

ويتواجد الأخدود في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الرائد والرياض، ثم ضمك بـ3 نقاط، والشباب بنقطتين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم متذيل جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.