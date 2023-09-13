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الهلال والتعاون في الصدارة

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواصلة تألقه ضمن منافسات الجولة السادسة، والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

انطلاق الجولة السادسة غدًا

وتنطلق منافسات الجولة السادسة، مساء يوم غد الخميس، وسط منافسة قوية بين الفرق؛ للظهور بشكل مميز والتقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد الاستعداد جيدًا خلال فترة التوقف الدولي.

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ومن المقرر أن يلعب الأخدود ضد الاتحاد، عند الساعة السادسة مساء يوم غد، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ويُلاقي الوحدة فريق ضمك عند التاسعة، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

الاتحاد اليوم - دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ترتيب الدوري السعودي

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة السادسة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، وبفارق نقطة عن الاتحاد والأهلي.

نادي التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @AltaawounFC

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر، يليه الفتح بـ8 نقاط، ثم الفيحاء برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الوحدة، أبها والطائي، ثم الخليج برصيد 5 نقاط.

ويتواجد الأخدود في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الرائد والرياض، ثم ضمك بـ3 نقاط، والشباب بنقطتين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم متذيل جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب - ترتيب الدوري السعودي
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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