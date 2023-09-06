جراحة دقيقة لاستئصال كيس ورم على المبيض 4 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم الحشيش والإمفيتامين رونالدو يتصدر تصويت أفضل لاعب بـ غرب آسيا قصة ملهمة.. حادث سيارة غيّر مجرى حياة رائد أعمال شاب أبرز أرقام رومان سايس قبل الانتقال للشباب ضبط 20 مخالفًا استغلوا الرواسب بـ 3 مناطق 90 وظيفة شاغرة بـ الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” تسجيل 800 ألف منتج في منصة سابر بالنصف الأول إخماد حريق مصنع بالصناعية الثانية في الرياض “البلديات” و”الموارد البشرية” تعلنان ربط رخصة الباعة الجائلين بوثيقة العمل الحر
تمكن فريق طبي سعودي من إجراء جراحة دقيقة لاستئصال كيس على المبيض بحجم كبير بواسطة أحدث تقنية في جراحة المناظير ( فتحة واحدة بقياس 1.5 سم ) لمريضة في عقدها الثالث، كانت تعاني من ألم مزمن وانتفاخ بالبطن لمدة سنة.
وأوضح الفريق الطبي أنه وبعد عمل الفحوصات والتحاليل تأكد وجود كيس مائي على المبيض الأيمن بحجم كبير جداً 21x 19 x 13 سم، حيث قرر إجراء تدخل جراحي لإزالة الورم، واستمرت العملية ساعتين حيث تم سحب 3 لتر سوائل من الكيس واستئصاله مع الحفاظ على المبيض.
وتعد هذه الجراحة التي تمت في قسم النساء والولادة بمستشفى المملكة من الفريق الطبي السعودي برئاسة الدكتور مقرن البعيجي من أحدث تقنيات جراحة المناظير بالعالم.