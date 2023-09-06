جراحة دقيقة لاستئصال كيس ورم على المبيض

تمكن فريق طبي سعودي من إجراء جراحة دقيقة لاستئصال كيس على المبيض بحجم كبير بواسطة أحدث تقنية في جراحة المناظير ( فتحة واحدة بقياس 1.5 سم ) لمريضة في عقدها الثالث، كانت تعاني من ألم مزمن وانتفاخ بالبطن لمدة سنة.

تفاصيل الحالة

وأوضح الفريق الطبي أنه وبعد عمل الفحوصات والتحاليل تأكد وجود كيس مائي على المبيض الأيمن بحجم كبير جداً 21x 19 x 13 سم، حيث قرر إجراء تدخل جراحي لإزالة الورم، واستمرت العملية ساعتين حيث تم سحب 3 لتر سوائل من الكيس واستئصاله مع الحفاظ على المبيض.

أحدث تقنيات الجراحة

وتعد هذه الجراحة التي تمت في قسم النساء والولادة بمستشفى المملكة من الفريق الطبي السعودي برئاسة الدكتور مقرن البعيجي من أحدث تقنيات جراحة المناظير بالعالم.