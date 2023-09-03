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علقت في منطقة البلعوم

جراحة عاجلة تنقذ طفلاً ابتلع عملة معدنية في رابغ

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
جراحة عاجلة تنقذ طفلاً ابتلع عملة معدنية في رابغ
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق طبي بمستشفى رابغ العام، من استخراج قطعة معدنية من بلعوم طفل يبلغ من العمر عامين، خلال عملية لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.

ابتلاع قطعة معدنية

وأوضحت “صحة جدة” أن الطفل قَدِم إلى طوارئ المستشفى وهو يشكو ابتلاع جسم غريب (قطعة نقود معدنية) كانت قد علقت في منطقة البلعوم؛ مما تسبب في اختناق وعدم قدرة على البلع.

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جراحة عاجلة

وقرر الطاقم الطبي إجراء عملية عاجلة بالمنظار لإزالة الجسم الغريب، والتي تبين أنها قطعة معدنية نقدية، وقد كُللت العملية بالنجاح دون حدوث مضاعفات وقد غادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة.

يُذكر أن العيادات الخارجية بمستشفى رابغ العام استقبلت 25419 مراجعاً، خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري 2023م.

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