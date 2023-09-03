جراحة عاجلة تنقذ طفلاً ابتلع عملة معدنية في رابغ

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تمكن فريق طبي بمستشفى رابغ العام، من استخراج قطعة معدنية من بلعوم طفل يبلغ من العمر عامين، خلال عملية لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.
وأوضحت “صحة جدة” أن الطفل قَدِم إلى طوارئ المستشفى وهو يشكو ابتلاع جسم غريب (قطعة نقود معدنية) كانت قد علقت في منطقة البلعوم؛ مما تسبب في اختناق وعدم قدرة على البلع.
وقرر الطاقم الطبي إجراء عملية عاجلة بالمنظار لإزالة الجسم الغريب، والتي تبين أنها قطعة معدنية نقدية، وقد كُللت العملية بالنجاح دون حدوث مضاعفات وقد غادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة.
يُذكر أن العيادات الخارجية بمستشفى رابغ العام استقبلت 25419 مراجعاً، خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري 2023م.