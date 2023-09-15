جروهي يرد على أنباء رحيله عن الاتحاد

كشف الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي عن مصيره مع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وذلك بعد الفوز على نادي الأخدود بهدف دون رد مساء أمس في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الحارس البرازيلي لـ قناة SSC: “أنا باقٍ في الاتحاد وسعيد بالتواجد في النادي كما قلت من قبل وأشكر زملائي والجهازين الفني والإداري ومجلس إدارة النادي على الثقة في قدراتي”.

وتابع جروهي: “كرة القدم الحديثة عبارة عن 10 لاعبين يضيقون المساحات ضد الخصم لحماية مرمى الحارس وهذا مجهود جماعي وليس مجهود فردي”.

وواصل: “الأخدود فريق جيد، جئنا من فترة توقف، لاعبو العميد الذين كانوا مع المنتخب السعودي لم ينضموا للفريق ورغم كل الظروف، حققنا الفوز”.

الأخدود ضد الاتحاد

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح الفرنسي كريم بنزيما في إحراز هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة الـ 72 بطريقة جميلة.

وظل الاتحاد محافظًا على الفوز ليصل إلى النقطة رقم 15 في صدارة الدوري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الـ 13.

وقبل مباراة الأخدود ضد الاتحاد، جاء تشكيل نمور جدة كالتالي؛ مارسيلو غروهي، لويز فيليبي، أحمد شراحيلي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مدالله العليان، فابينيو، نغولو كانتي، صالح العمري، رومارينيو وكريم بنزيما.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الأخدود في مباراة اليوم، كالتالي؛ باولو فيتور، حمد آل منصور، سعد الربيعي، حسين الزبداني، أندريه بوركا، سولومون كفيركفيليا، لياندر تاوامبا، غودوين، أليكس كولادو، فلورين تاناسي وعيد المولد.