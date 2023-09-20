جريمة مروعة تهز غليزان الجزائرية

قالت وسائل جزائرية: إن شارع دلاس وسط مدينة غليزان الجزائرية شهد، اليوم الأربعاء، جريمة مروعة هزت البلاد، حيث تم العثور على جثث 3 قتلى تعود لأفراد من عائلة واحدة، أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

3 قتلى

وبحسب قناة النهار في الجزائر، فقد تم اكتشاف 3 جثث تعود لامرأة في الستينيات من العمر وشابة في الثلاثينيات وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في العشرينيات، غارقين في دمائهم، بعد تعرضهم لإصابات بواسطة آلة حادة.

ونقلت النهار عن مصادر قولها: إن وكيل الجمهورية المختص إقليميًّا انتقل إلى مسرح الجريمة وأمر بفتح تحقيق، فيما باشرت مصالح الأمن تحرياتها للوصول إلى الجاني.

وقالت المصادر: إنه تم إلقاء القبض على الجاني بعدما كان هاربًا، وتبين أنه رب عائلة يعاني من اضطرابات نفسية.

وتدخلت مصالح الحماية في مسرح الجريمة لتحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بغليزان.