جسر صامويل بيكيت في إيرلندا يضيء أنواره بالعلم السعودي

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أضاء جسر صامويل بيكيت في العاصمة الإيرلندية دبلن أنواره بعلم السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ93.
وأظهر فيديو نشرته قناة “العربية”، جسر صامويل بيكيت في إيرلندا وهو يضاء بالعلم السعودي احتفالًا باليوم الوطني.
واحتفت السعودية قيادةً وشعبًا أمس السبت باليوم الوطني الـ93، حيث أقيمت الفعاليات والأنشطة في كافة أنحاء الدولة، وفيه استذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.
"جسر صامويل بيكيت" في العاصمة الأيرلندية #دبلن يضيء أنواره بعلم #السعودية بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_93 pic.twitter.com/WzxGCfW7f3
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 24, 2023