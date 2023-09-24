جماهير آرسنال تهاجم توتنهام بسبب هاري كين

سخرت فئات عريضة من جماهير نادي آرسنال، من فريق توتنهام هوتسبير بعد رحيل نجمه الإنجليزي هاري كين وذلك على هامش ديربي شمال لندن الذي أُقيم اليوم بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سبب الهتافات

وذكرت صحيفة The Sun الإنجليزية أن جماهير الجانرز رددت هتافات مسيئة ضد نادي توتنهام قائلين: ” هاري كين غادركم لأنكم أحبطتموه”.

وكان هاري كين انضم إلى نادي بايرن ميونخ الألماني في صيف 2023 قادمًا من توتنهام مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، حيث أعرب المهاجم الإنجليزي مسبقًا عن رغبته في الانضمام لفريق ينافس على البطولات.

ونجح كين في خطف الأنظار مع بايرن ميونخ حيث سجل 7 أهداف في 5 مباريات في الدوري الألماني.

مباراة آرسنال ضد توتنهام

وبدأ الديربي الذي أُقيم على ملعب الإمارات بشكل سريع، وسط ضغط كبير من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، قبل أن يتقدم الجانرز عند الدقيقة 26، بعد أن سجل الأرجنتيني كريستيان روميرو هدفًا بالخطأ في مرماه لمصلحة آرسنال.

وعند حلول الدقيقة الـ 42 نجح الكوري الجنوبي سون هيونج مين في إحراز هدف التعادل لفريق توتنهام لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في التقدم عند الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء سددها بوكايو ساكا بنجاح، إلا أن سون تعادل بعدها بدقيقة واحدة مستغلًا خطأ في التمرير من اللاعب الإيطالي جورجينيو.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، أملًا في خطف الثلاث نقاط، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع.