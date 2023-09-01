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قبل انطلاق الجولة الخامسة

جماهير الأهلي الأكثر حضورًا بدوري روشن

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
جماهير الأهلي الأكثر حضورًا بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تواصل جماهير النادي الأهلي دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة، خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، لتكون الأكثر حضورًا قبل انطلاق الجولة الخامسة.

جمهور الأهلي في الصدارة

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات جماهير الراقي وتشجيعه للاعبين، وأكد أن النادي الأهلي هو الأكثر حضورًا خلال الجولتين السابقتين.

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جماهير الأهلي
جماهير الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

وكانت جماهير الأهلي هي الأكثر حضورًا في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي بأكثر من 24 ألف متفرج، وخطف الجمهور الهلالي الصدارة بالجولة الثانية، والتي شهدت تقديم البرازيلي نيمار بـ59 ألفًا و600 مشجع.

ويسير الراقي بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل الجولة الخامسة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 12 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، ثم الهلال بـ11 نقطة، متساويًا مع التعاون، ثم الاتفاق بـ7 نقاط، يليه النصر، الوحدة وأبها بـ6 نقاط.

ويقع الفيحاء في المركز التاسع بـ5 نقاط، بالتساوي مع الفتح، وبفارق نقطة عن الرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الرائد والطائي، ثم الخليج والحزم والشباب رصيد نقطتين لكل منهما، فيما يتذيل الأخدود الترتيب بنقطة واحدة.

الاتحاد اليوم
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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