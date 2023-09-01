جماهير الأهلي الأكثر حضورًا بدوري روشن

تواصل جماهير النادي الأهلي دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة، خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، لتكون الأكثر حضورًا قبل انطلاق الجولة الخامسة.

جمهور الأهلي في الصدارة

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات جماهير الراقي وتشجيعه للاعبين، وأكد أن النادي الأهلي هو الأكثر حضورًا خلال الجولتين السابقتين.

وكانت جماهير الأهلي هي الأكثر حضورًا في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي بأكثر من 24 ألف متفرج، وخطف الجمهور الهلالي الصدارة بالجولة الثانية، والتي شهدت تقديم البرازيلي نيمار بـ59 ألفًا و600 مشجع.

ويسير الراقي بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل الجولة الخامسة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 12 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، ثم الهلال بـ11 نقطة، متساويًا مع التعاون، ثم الاتفاق بـ7 نقاط، يليه النصر، الوحدة وأبها بـ6 نقاط.

ويقع الفيحاء في المركز التاسع بـ5 نقاط، بالتساوي مع الفتح، وبفارق نقطة عن الرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الرائد والطائي، ثم الخليج والحزم والشباب رصيد نقطتين لكل منهما، فيما يتذيل الأخدود الترتيب بنقطة واحدة.