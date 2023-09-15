جماهير الأهلي: ياسر المسيليم سيبقى رمزًا للوفاء

حرصت الجماهير الأهلاوية على توديع حارس المرمى ياسر المسيليم، بعد إعلانه عن مغادرة الفريق الأول لكرة القدم رسميًا اليوم، بعد مسيرة طويلة من العطاء.

المسيليم يودع الجماهير

ووجه ياسر المسيليم رسالة إلى الجماهير، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الجمعة، وقال: “اليوم أودع حبًا كبيرًا بقلبي وتنتهي قصة 21 عامًا في النادي الأهلي كلاعب لكن لم تنتهِ كعاشق لهذا الكيان الكبير”.

وتابع: “شكرًا أيها الكبير.. شكرًا أيها العظيم.. شكرًا لكم يا جماهير الأهلي الشامخة أنتم تملكون أعظم دعم إلى الأهلي أنتم لست جماهير فقط أنتم سند الأهلي.. شكرًا لكل من وقف مع الأهلي في الأيام الجيدة والغير جيدة.. شكرًا لإدارة النادي وجميع المنسوبين وزملائي اللاعبين جميعًا استودعتكم الله”.

شكرًا ياسر المسيليم

وتفاعلت الجماهير مع رحيل الحارس عن صفوف الأهلي، ليصبح هاشتاق “شكرًا ياسر المسيليم” ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، وعلق منصور قائلًا: “الوفاء في صورة.. ودع اللعب في النادي الأهلي ولم يُودّع قلوبنا”.

وكتب مصطفى: “المسيليم خارج الأهلي تمضي السنين وتمر قصص لاعبين وتمردهم على أنديتهم وتبقى قصة رمز الوفاء وأحد أساطير الكرة السعودية ياسر المسيليم حاضر ولا يُنسى”.

وقال عبدالله أحمد: “ياسر المسيليم خارج أسوار الأهلي بعد 21 سنة من البطولات والإنجازات.. الحارس العملاق وأحد الأوفياء الذين لن ينساهم جمهور الأهلي”، وكتب البكري: “شكرًا من القلب كفيت ووفيت وستبقى من نجوم الأهلي الكبار الذين سطروا التاريخ وشاركوا في بطولات الأهلي العظيم”.

وتابع آخر: “ياسر المسيليم.. كنت وافيًا مع الأهلي في عز انكساره قبل فرحه، ستبقى في قلب كل أهلاوي يا أسطورة”، وكتب معن: ” 21 سنة من الوفاء والإخلاص وعدم المزايدة على النادي ودعم اللاعبين الشباب والأجانب الجدد.. سعيد أنك حققت كل شيء معنا وحزين على رحيلك”.

وأضاف مووقا: “أسطورة من أساطير النادي، 21 سنة مليئة بالإنجازات والبطولات، لم يتخل عن النادي في أعز ظروفه، ياما ضحى بمستحقاته من أجل الفريق، ما عمره طلع واشتكى أو تكلم عن النادي”.

وواصل حديثه عن ياسر المسيليم قائلًا: “ما عمره هدد بالرحيل وإنه بيطلع من الفريق.. كان قريبًا من اللاعبين جميعهم الأجانب والمحليين.. ختامًا والله يا ياسر إنك بقلب الجمهور ولن ننساك الله يوفقك في حياتك القادمة”.