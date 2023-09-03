جماهير الاتحاد: رحيل حمدالله مطلبنا

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، رحيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله عن صفوف العميد وذلك قبل غلق سوق الانتقالات السعودية.

ودشن الجمهور وسمًا في منصة ” إكس” بعنوان ” خروج حمدالله المطلب الأول”، حيث وجهوا الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق مضيفين أن المرحلة الحالية تتطلب لاعبين من نوع خاص”.

ونشرت الجماهير مجموعة من الفرص المهدرة للاعب المغربي وطالبت برحيله حتى لا يعاني الاتحاد بشكل سلبي في الموسم الحالي.

التعاون يراقب اللاعب المغربي

وفي وقت سابق، طالبت جماهير نادي التعاون، إدارة النادي بالتحرك وضم النجم المغربي ، وذلك بديلًا للاعب الكاميروني لياندر تاوامبا، وذلك بعد رحيل الأخير لنادي الأخدود خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودشن جمهور التعاون عبر منصة “إكس” وسمًا بعنوان “حمدالله مطلب تعاوني”.

ومن المتوقع رحيل اللاعب المغربي عن صفوف الاتحاد في حال التعاقد مع المصري محمد صلاح بشكل رسمي قادمًا من ليفربول الإنجليزي، في ظل تمسك المدرب البرتغالي نونو سانتو ببقاء البرازيلي رومارينيو.