جماهير الاتحاد: رحيل مارسيلو غروهي مرفوض

وجهت جماهير نادي الاتحاد رسالة إلى أنمار الحائلي رئيس النادي بعدم التفريط في الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

ودشن الجماهير عبر منصة ” إكس” وسمًا بعنوان ” خروج غروهي مرفوض”.

ووجه فهد المحياوي أحد مشجعي نادي الاتحاد رسالة لإدارة أنمار الحائلي بعنوان: ” الحارس اللي جاك في وقت صعب وشالك في أسوأ فتراتك وكان سبب عودة الاتحاد للبطولات، تفكر تتخلى عنه لإنك مو قادر تواجه مشاكلك الحقيقية، مشكلتك مو في غروهي وأنت تدرك ذلك جيدًا”.

وقال مشجع آخر: غروهي لا يُمس لإنه عكاز الاتحاد”.

مارسيلو غروهي

وأكدت تقارير، أن مارسيلو غروهي سيغادر الاتحاد هذا الصيف، بسبب عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بجانب وجود الحارس المخضرم عبدالله المعيوف، الوافد حديثًا من الهلال.

وانضم غروهي إلى صفوف الاتحاد في يناير عام 2019، قادمًا من صفوف غريميو، وشارك معه في 128 مباراة رسمية في جميع البطولات، واهتزت شباكه 110 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة الشباك 48 مرة.

وعلق محمد القرني على احتمالية رحيل غروهي، قائلًا: “فنيًا بوجود المعيوف ومادًيا للنادي أراه أفضل خيار؛ ويسجل كلاعب ٩ لاعب استثمار يشارك في البطولات الخارجية”، وكتب شايع: “أتوقع أننا نعيش اللحظات الأخيرة في مسيرة غروهي وتوقعي أنه هو المستبعد”.