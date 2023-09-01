جماهير التعاون تطلب التعاقد مع حمدالله

طالبت جماهير نادي التعاون، إدارة النادي بالتحرك وضم النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وذلك بديلًا للاعب الكاميروني لياندر تاوامبا، وذلك بعد رحيل الأخير لنادي الأخدود خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودشن جمهور التعاون عبر منصة “إكس” وسمًا بعنوان “حمدالله مطلب تعاوني”.

ومن المتوقع رحيل اللاعب المغربي عن صفوف الاتحاد في حال التعاقد مع المصري محمد صلاح بشكل رسمي قادمًا من ليفربول الإنجليزي، في ظل تمسك المدرب البرتغالي نونو سانتو ببقاء البرازيلي رومارينيو.

الدوري القطري وحمدالله

وتشير التقارير إلى أن النجم المغربي قد يرحل إلى الدوري القطري في ظل اهتمام نادي الريان بالتعاقد معه بحسب تقارير صحفية، كما أن بعض الجماهير الشبابية أعربت عن رغبتها في ضم النجم المغربي في حال غادر الاتحاد لتعويض رحيل الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

ويلعب النجم المغربي مع نادي الاتحاد منذ عام 2022، حيث نجح خلال عام ونصف العام في الفوز بدوري روشن والسوبر السعودي مع العميد.