جماهير الهلال تتغنى بهاتريك ميتروفيتش ضد ليتوانيا

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أبدت جماهير نادي الهلال سعادتها بتألق اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش في مباراة بلاده ضد ليتوانيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، حيث أحرز 3 أهداف في الشوط الأول.
وسجل نجم الهلال الأهداف الـ3 لمنتخب بلاده في الدقائق الـ 21 والـ 32 والـ 44، بينما سجل اللاعب جيتيس بولاوسكاس هدف تقليص الفارق لمنتخب ليتوانيا في الدقيقة الـ 45.
وأبدت جماهير الأزرق سعادتها بتألق اللاعب الصربي حيث قالت عنه: لاعبنا On Fire.
يذكر أن النجم الصربي المنضم لنادي الهلال قادمًا من فريق فولهام الإنجليزي كان سجل 3 أهداف “هاتريك” في شباك فريق الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن.