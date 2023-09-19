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جماهير الهلال تطالب بإقالة جورجي جيسوس

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
جماهير الهلال تطالب بإقالة جورجي جيسوس
المواطن - فريق التحرير

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طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، إدارة فهد بن نافل بإقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وذلك بعد التعادل مع نادي نافباخور الأوزبكي بنتيجة 1/ 1 في بطولة دوري أبطال آسيا.

سبب انتقاد جيسوس

وأيدت فئات عريضة من الجماهير الزرقاء، ضرورة رحيل المدرب البرتغالي في بداية موسم 2023/ 2024 قبل أن يستمر ويؤدي استمراره لضياع فرصة الأزرق في المنافسة على كل البطولات في الموسم الحالي.

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الجماهير كذلك انتقدت أداء الفريق فنيًّا في مباراة نافباخور، حيث قالت بأن فريقها يمتلك صفقات من العيار الثقيل مثل الصربي ميتروفيتش والبرازيلي نيمار وفي النهاية يتعادلون مع فريق مغمور فنيًّا.

جيسوس - الهلال ونافباخور - دوري أبطال آسيا

ملخص المباراة 

وخلال أحداث الشوط الأول، حضر التعادل السلبي بين الفريقين، حيث كان الهدوء هو العنوان الرئيسي لأحداث الشوط الأول بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل اللاعب توما الهدف الأول للفريق الأوزبكي في الدقيقة الـ 53.

واستمر نادي الهلال يحاول حتى نجح عبر رأسية متقنة من اللاعب علي البليهي في إحراز هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

يذكر أن جيسوس كان تولى تدريب الهلال صيف العام الحالي، بعد رحيله عن تدريب نادي فنربخشة التركي.

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