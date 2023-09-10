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وجهوا الرسالة للجنة الانضباط والأخلاق

جماهير الهلال تطلب معاقبة رونالدو

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
جماهير الهلال تطلب معاقبة رونالدو
المواطن - محمد سمعه

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طالبت جماهير الهلال، لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك بعد قيامهم بنشر مجموعة من تصرفاته التي اعتبروها مسيئة في دوري روشن السعودي.

جماهير الهلال ضد رونالدو 

ودشن جمهور الهلال وسمًا بعنوان ” أين عقوبة رونالدو يا لجنة الانضباط”، حيث طالبوا في أكثر من مناسبة بمعاقبة النجم البرتغالي بسبب لقطة سابقة حاول فيها استفزاز علي البليهي مدافع الهلال خلال نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم 12 أغسطس الماضي.

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أقرت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعرض كل من كريستيانو رونالدو لاعب النصر والصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال لأخطاء تحكيمية أثرت عليهما بالسلب خلال الجولتين الثالثة والرابعة من دوري روشن.

رونالدو - النصر والحزم

وذكرت الدائرة أن النجم البرتغالي سجل هدفًا صحيحًا للنصر ضد الشباب في الجولة الرابعة وإلغاؤه كان غير صحيحًا، كون الاحتكاك طبيعيًا في كرة القدم والمدافع سقط بسبب قدم زميله وليس بسبب الدفع من المهاجم.

كذلك أشارت إلى أن طرد اللاعب الصربي سافيتش في مباراة الرائد في الجولة الثالثة كان غير صحيح، لوجود دفع من مدافع الرائد داخل منطقة الجزاء، بالتالي الاحتكاك موجود ولا يوجد تحايل للحصول على ركلة جزاء.

 

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