Icon

ترجمة أصوات الدجاج بالذكاء الاصطناعي Icon تعيين راندي جورج رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الأمريكي‎ Icon سيارة تخترق مدخل صيدلية بالرياض Icon موعد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا Icon المديفر يطل بموسم جديد من برنامج في الصورة Icon متحدث المرور لقائدي المركبات: أنتم شركاء لنا بالتزامكم Icon 350 ألف ريال مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة ولجانها Icon جماهير الهلال تهاجم طارق حامد بسبب لقطتين Icon تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا Icon زلزال يضرب كهرمان مرعش التركية بقوة 3.9 ريختر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد أدائه القوي ضد لاعبي الأزرق وعدم طرده

جماهير الهلال تهاجم طارق حامد بسبب لقطتين

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
جماهير الهلال تهاجم طارق حامد بسبب لقطتين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هاجمت جماهير نادي الهلال، اللاعب المصري طارق حامد، لاعب ضمك؛ وذلك بسبب أدائه القوي والعنيف ضد بعض من لاعبي الهلال خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن.

سببان وراء الهجوم ضد طارق حامد

وكان حامد المنضم حديثًا لضمك من نادي الاتحاد، ظهر في لقطتين وهو يلمس الكرة بيده ثم تدخل بعد ذلك بعنف على قدم البرازيلي مالكوم حيث لم يُطرد من المباراة مما أثار غضب جماهير الهلال وهاجمت اللاعب بسبب تدخلاته العنيفة ضد اللاعبين.

قد يهمّك أيضاً
جهود دولية لتنشيط عملية السلام بمشاركة السعودية

جهود دولية لتنشيط عملية السلام بمشاركة السعودية

وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

يذكر أن الهلال كان تعادل مع فريق ضمك بنتيجة 1/ 1، ليفقد الأزرق الصدارة ويهبط للوصافة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تنقذ 272 مهاجرًا
العالم

ليبيا تنقذ 272 مهاجرًا

العالم
Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم
آخر الاخبار

Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم

آخر الاخبار
تربية الصقور هواية متأصلة عبر الأجيال في طريف
السعودية اليوم

تربية الصقور هواية متأصلة عبر الأجيال في...

السعودية اليوم
إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن
السعودية اليوم

إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ...

السعودية اليوم
البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في طريقها لإفريقيا
حصاد اليوم

البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في...

حصاد اليوم
تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة
السعودية اليوم

تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على...

السعودية اليوم
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف