ترجمة أصوات الدجاج بالذكاء الاصطناعي تعيين راندي جورج رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الأمريكي سيارة تخترق مدخل صيدلية بالرياض موعد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا المديفر يطل بموسم جديد من برنامج في الصورة متحدث المرور لقائدي المركبات: أنتم شركاء لنا بالتزامكم 350 ألف ريال مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة ولجانها جماهير الهلال تهاجم طارق حامد بسبب لقطتين تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا زلزال يضرب كهرمان مرعش التركية بقوة 3.9 ريختر
هاجمت جماهير نادي الهلال، اللاعب المصري طارق حامد، لاعب ضمك؛ وذلك بسبب أدائه القوي والعنيف ضد بعض من لاعبي الهلال خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن.
وكان حامد المنضم حديثًا لضمك من نادي الاتحاد، ظهر في لقطتين وهو يلمس الكرة بيده ثم تدخل بعد ذلك بعنف على قدم البرازيلي مالكوم حيث لم يُطرد من المباراة مما أثار غضب جماهير الهلال وهاجمت اللاعب بسبب تدخلاته العنيفة ضد اللاعبين.
يذكر أن الهلال كان تعادل مع فريق ضمك بنتيجة 1/ 1، ليفقد الأزرق الصدارة ويهبط للوصافة.
طارق حامد 🆚 مالكوم#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الهلال | #SSC pic.twitter.com/OhCdZUWS8D
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023