جماهير الهلال تهاجم طارق حامد بسبب لقطتين

هاجمت جماهير نادي الهلال، اللاعب المصري طارق حامد، لاعب ضمك؛ وذلك بسبب أدائه القوي والعنيف ضد بعض من لاعبي الهلال خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن.

سببان وراء الهجوم ضد طارق حامد

وكان حامد المنضم حديثًا لضمك من نادي الاتحاد، ظهر في لقطتين وهو يلمس الكرة بيده ثم تدخل بعد ذلك بعنف على قدم البرازيلي مالكوم حيث لم يُطرد من المباراة مما أثار غضب جماهير الهلال وهاجمت اللاعب بسبب تدخلاته العنيفة ضد اللاعبين.

يذكر أن الهلال كان تعادل مع فريق ضمك بنتيجة 1/ 1، ليفقد الأزرق الصدارة ويهبط للوصافة.