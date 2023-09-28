Icon

انشغل بالهاتف فخرج القطار عن مساره بالهند Icon تركي آل الشيخ لجماهير الهلال: نشر شعار موسم الرياض يُسهل مفاوضات الملعب Icon جماهير الهلال: فريقنا يستحق ملعب مثل البوليفارد هول Icon بايدن: هناك شيء خطير يحدث في أمريكا Icon عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة Icon فينزويلية تستخدم حيلة بارعة لعبور الحدود مع أمريكا Icon أمانة العاصمة المقدسة تعتمد مخطط روشن بمساحة 2.5 مليون م2 Icon ناديان من دوري روشن قد يستغلان أزمة فيكتور أوسيمين مع نابولي Icon زلزال يهز جزيرة إيفيا اليونانية بقوة 3.5 درجة Icon أول جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس جو بايدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
طالبوا مرارًا وتكرارًا عدم اللعب في ملعب الملز

جماهير الهلال: فريقنا يستحق ملعب مثل البوليفارد هول

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
جماهير الهلال: فريقنا يستحق ملعب مثل البوليفارد هول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعربت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال عن رغبتها بنقل مباريات فريقها خلال الفترة المقبلة لملعب البوليفارد هول.

ملعب بوليفارد هول 

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه كشف أمس الأربعاء عن تصميم الملعب الذي يُشبه إستاد نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف متفرج بحد أقصى.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا

العرضة الجنوبية تتألق في احتفالات الباحة باليوم الوطني

العرضة الجنوبية تتألق في احتفالات الباحة باليوم الوطني

وتقوم فكرة ملعب نادي شالكة على أنه مغطى بسقف إلكتروني، ويتم إغلاقه عند المطر من أجل الحفاظ عليه، كما أن العشب فيه إلكتروني، واحتضن مباريات كأس العالم 2006، والعديد من الأحداث والحفلات العالمية.

جماهير أزرق الرياض دشنت وسمًا قبل قليل في منصة “إكس” بعنوان: “الهلال يستحق الملعب”.

وكانت الجماهير الزرقاء طالبت في أكثر من مناسبة بنقل مباريات الفريق من ملعب “الأمير فيصل بن فهد” الملز إلى ملعب آخر مثل ملعب الملك فهد الدولي.

الهلال - مباراة الهلال ضد نافباخور - الهلال ضد الجبلين
لاعبو الهلال

اجتماع مرتقب

وبعد الكشف عن ملعب بوليفارد هول، قال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه “أكشن مع وليد”: “من المقرر أن يجتمع تركي آل الشيخ ورئيس نادي الهلال فهد بن نافل، من أجل أن يستضيف الملعب مباريات الزعيم”.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم