جماهير الهلال: فريقنا يستحق ملعب مثل البوليفارد هول

أعربت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال عن رغبتها بنقل مباريات فريقها خلال الفترة المقبلة لملعب البوليفارد هول.

ملعب بوليفارد هول

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه كشف أمس الأربعاء عن تصميم الملعب الذي يُشبه إستاد نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف متفرج بحد أقصى.

وتقوم فكرة ملعب نادي شالكة على أنه مغطى بسقف إلكتروني، ويتم إغلاقه عند المطر من أجل الحفاظ عليه، كما أن العشب فيه إلكتروني، واحتضن مباريات كأس العالم 2006، والعديد من الأحداث والحفلات العالمية.

جماهير أزرق الرياض دشنت وسمًا قبل قليل في منصة “إكس” بعنوان: “الهلال يستحق الملعب”.

وكانت الجماهير الزرقاء طالبت في أكثر من مناسبة بنقل مباريات الفريق من ملعب “الأمير فيصل بن فهد” الملز إلى ملعب آخر مثل ملعب الملك فهد الدولي.

اجتماع مرتقب

وبعد الكشف عن ملعب بوليفارد هول، قال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه “أكشن مع وليد”: “من المقرر أن يجتمع تركي آل الشيخ ورئيس نادي الهلال فهد بن نافل، من أجل أن يستضيف الملعب مباريات الزعيم”.