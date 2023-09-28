انشغل بالهاتف فخرج القطار عن مساره بالهند تركي آل الشيخ لجماهير الهلال: نشر شعار موسم الرياض يُسهل مفاوضات الملعب جماهير الهلال: فريقنا يستحق ملعب مثل البوليفارد هول بايدن: هناك شيء خطير يحدث في أمريكا عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة فينزويلية تستخدم حيلة بارعة لعبور الحدود مع أمريكا أمانة العاصمة المقدسة تعتمد مخطط روشن بمساحة 2.5 مليون م2 ناديان من دوري روشن قد يستغلان أزمة فيكتور أوسيمين مع نابولي زلزال يهز جزيرة إيفيا اليونانية بقوة 3.5 درجة أول جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس جو بايدن
أعربت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال عن رغبتها بنقل مباريات فريقها خلال الفترة المقبلة لملعب البوليفارد هول.
وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه كشف أمس الأربعاء عن تصميم الملعب الذي يُشبه إستاد نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف متفرج بحد أقصى.
وتقوم فكرة ملعب نادي شالكة على أنه مغطى بسقف إلكتروني، ويتم إغلاقه عند المطر من أجل الحفاظ عليه، كما أن العشب فيه إلكتروني، واحتضن مباريات كأس العالم 2006، والعديد من الأحداث والحفلات العالمية.
جماهير أزرق الرياض دشنت وسمًا قبل قليل في منصة “إكس” بعنوان: “الهلال يستحق الملعب”.
وكانت الجماهير الزرقاء طالبت في أكثر من مناسبة بنقل مباريات الفريق من ملعب “الأمير فيصل بن فهد” الملز إلى ملعب آخر مثل ملعب الملك فهد الدولي.
وبعد الكشف عن ملعب بوليفارد هول، قال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه “أكشن مع وليد”: “من المقرر أن يجتمع تركي آل الشيخ ورئيس نادي الهلال فهد بن نافل، من أجل أن يستضيف الملعب مباريات الزعيم”.