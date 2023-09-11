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بعد تألق ميتروفيتش مؤخرًا وتسجيله لهاتريك

جماهير الهلال: نشكر إدارة ابن نافل على عدم ضم لوكاكو

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ صباحاً
جماهير الهلال: نشكر إدارة ابن نافل على عدم ضم لوكاكو
المواطن - محمد سمعه

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وجهت جماهير نادي الهلال، الشكر لإدارة فهد بن نافل على عدم ضم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي السابق والمنتقل حديثًا لنادي روما الإيطالي.

وكانت إدارة الهلال فكرت في ضم اللاعب البلجيكي صاحب الـ 30 عامًا كخيار أول ووضع الصربي ألكسندر ميتروفيتش كخيار ثالث لكن المفاوضات لم تنجح، لينتقل النجم البلجيكي لروما قادمًا من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة، بينما انتقل ميتروفيتش إلى الهلال.

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الفرق بين لوكاكو وميتروفيتش

بعض من جماهير الهلال، نشرت مقاطع فيديو للاعب لوكاكو وهو يقدم مستويات مخيبة فنيًّا مع نادي روما مع عرض هاتريك ميتروفيتش في شباك نادي الاتحاد ومنتخب ليتوانيا في نفس الوقت لتوضح الفارق بين المهاجمين.

لوكاكو

جدير بالذكر أن اللاعب البلجيكي كانت تعثرت مفاوضات انتقاله لناديي إنتر ميلان ويوفنتوس بشكل نهائي من تشيلسي، ليختار في نهاية المطاف الانضمام لنادي روما.

ميتروفيتش - صربيا وليتوانيا

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