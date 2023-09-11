جماهير الهلال: نقل مباراة الرياض لدرة الملاعب مطلب

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، إدارة فهد بن نافل بالتحرك لنقل مباراة الرياض في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي من الملز إلى ملعب الملك فهد الدولي حيث من المقرر إقامة المباراة يوم الجمعة المقبل.

ودشن جمهور الأزرق وسمًا بعنوان ” نقل مباراة الرياض للاستاد مطلب”.

مباراة الهلال والرياض

وأكدت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض على أن مباراة الرياض يوم الجمعة المقبلة في دوري روشن ستشهد مشاركة البرازيلي نيمار الأولى مع الأزرق، حيث يجب نقلها من الملز لدرة الملاعب كون العالم كله سيتابع اللقاء.

وفي الأيام القليلة الماضية أُثيرت أزمة، وذلك بعد تداول أنباء عن وجود طلب من أزرق الرياض لخوض بعض من مبارياته على ملعب ” الأول بارك” معقل نادي النصر حاليًا.

وقالت تقارير إن إدارة أزرق الرياض بحثت إقامة بعض مباريات الزعيم في ملعب ” الأول بارك” لكن الشروط التي طُرحت على إدارة الهلال قوبلت بالرفض من مجلس إدارة فهد بن نافل.