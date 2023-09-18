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برعاية محافظ حفر الباطن

جمعية ألفة تحتفل بمرور 4 أعوام على تأسيسها

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
جمعية ألفة تحتفل بمرور 4 أعوام على تأسيسها
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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رعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن حفل جمعيةألفةللتنمية الأسرية بمناسبة مرور 4 أعوام على تأسيسها.

30 ألف مستفيد

وشهد الحفل عرض أبرز الإنجازات والخدمات التي قدمتها الجمعية لمستفيديها الذين تجاوز عددهم 30 ألف مستفيد ومستفيدة من أهالي محافظة حفر الباطن.

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إنجازات جمعيةألفة

وأشاد سمو الأمير منصور بن محمد بمجلس إدارة جمعية ألفة الذي أدار الجمعية خلال 4 سنوات بكل اقتدار وكذلك الإدارة التنفيذية والشراكات المجتمعية مع الأجهزة الحكومية التي أثبتت أن رجال حفر الباطن قائمون بدورهم على أكمل وجه.

وشهد الحفل توقيع شراكات بين جمعية أُلفة ووزارة الدفاع ممثلة في مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى شراكة مع جامعة حفر الباطن وصحة حفر الباطن، ليختتم بعد ذلك الحفل بتكريم شركاء النجاح والداعمين للجمعية.

 

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