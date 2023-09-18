جمعية ألفة تحتفل بمرور 4 أعوام على تأسيسها

رعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن حفل جمعية ⁧ألفة⁩ للتنمية الأسرية بمناسبة مرور 4 أعوام على تأسيسها.

30 ألف مستفيد

وشهد الحفل عرض أبرز الإنجازات والخدمات التي قدمتها الجمعية لمستفيديها الذين تجاوز عددهم 30 ألف مستفيد ومستفيدة من أهالي محافظة حفر الباطن.

إنجازات جمعية ⁧ ألفة ⁩

وأشاد سمو الأمير منصور بن محمد بمجلس إدارة جمعية ألفة الذي أدار الجمعية خلال 4 سنوات بكل اقتدار وكذلك الإدارة التنفيذية والشراكات المجتمعية مع الأجهزة الحكومية التي أثبتت أن رجال حفر الباطن قائمون بدورهم على أكمل وجه.

وشهد الحفل توقيع شراكات بين جمعية أُلفة ووزارة الدفاع ممثلة في مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى شراكة مع جامعة حفر الباطن وصحة حفر الباطن، ليختتم بعد ذلك الحفل بتكريم شركاء النجاح والداعمين للجمعية.